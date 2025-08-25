Morre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz e parceiro de Cazuza

O guitarrista Rogério Meanda, integrante da banda Blitz, morreu nesta segunda-feira (25/8) ao 61 anos. A notícia foi confirmada pelo perfil oficial do grupo. O velório será realizado nessa terça-feira (26/8) às 14h no Cemitério de São João Batista, no Rio de Janiero. A causa da morte não foi informada.

“Rogério foi parte essencial da história da Blitz e da vida de todos nós”, diz o comunicado.

Além da Blitz, Meanda deixou sua marca em gravações de grandes artistas da música brasileira, como Roberto Carlos, Gal Costa, Fagner, Lenine, Flávio Venturini e Xuxa.

Nos anos 1980, construiu uma parceria marcante com Cazuza, com quem compôs sucessos como Nosso Amor a Gente Inventa, Medieval II e Só Se For a Dois. Também participou da gravação de Exagerado, um dos maiores clássicos do cantor.

Fonte: Metrópoles

