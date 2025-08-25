Segundo os pesquisadores essa é provavelmente a primeira ocorrência documentada do transplante de um pulmão entre espécies, o que abre caminho para aplicações clínicas no futuro.

O chamado xenotransplante consiste na troca de órgãos entre espécies. A técnica, que envolve a modificação genética do órgão antes do transplante, é uma possível solução para escassez de órgãos humanos para cirurgias.

Estudos anteriores já haviam demonstrado a viabilidade do transplante de rins, corações e fígados de porcos com edição genética para humanos. Mas essa é a primeira vez que se estuda a técnica com pulmões.