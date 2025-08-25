Primeiro pulmão de porco transplantado para corpo humano funciona por nove dias
Um pulmão de porco geneticamente modificado permaneceu funcional por um período de nove dias após um transplante para um receptor humano com morte encefálica declarada, mostrou uma pesquisa publicada nesta segunda-feira (25) na revista científica “Nature Medicine”.
Segundo os pesquisadores essa é provavelmente a primeira ocorrência documentada do transplante de um pulmão entre espécies, o que abre caminho para aplicações clínicas no futuro.
O chamado xenotransplante consiste na troca de órgãos entre espécies. A técnica, que envolve a modificação genética do órgão antes do transplante, é uma possível solução para escassez de órgãos humanos para cirurgias.
Estudos anteriores já haviam demonstrado a viabilidade do transplante de rins, corações e fígados de porcos com edição genética para humanos. Mas essa é a primeira vez que se estuda a técnica com pulmões.
De acordo com os pesquisadores, apesar do estudo demonstrar que o transplante desse órgão entre espécies é possível, ainda há muitos desafios relacionados à rejeição do órgão e à infecção. Por isso, ainda são necessárias análises pré-clínicas antes da utilização da técnica em humanos vivos.
Nove horas em funcionamento
Para o estudo, a equipe realizou o transplante de um pulmão de um porco com seis edições genéticas para um receptor humano de 39 anos, do sexo masculina, com morte encefálica após uma hemorragia cerebral.
O pulmão de porco demonstrou boa viabilidade e funcionalidade ao longo das 216 horas – ou nove dias – de monitoramento, sem sinais de rejeição ou infecção.
Um edema grave foi observado 24 horas após o transplante, muito provavelmente por conta do dano causado ao tecido quando o fluxo sanguíneo e o oxigênio são restaurados após um período de privação.
A rejeição observada ao longo dos dias, com certo dano ao órgão, foi mediada por anticorpos, entre os dias 3 e 6, com recuperação parcial até o dia 9.
De acordo com os pesquisadores, são necessárias melhorias tanto para otimizar as modificações genéticas no porco doador como nos medicamentos utilizados para evitar a rejeição do órgão.
Além disso, a manutenção do funcionamento do órgão a longo prazo ainda é um obstáculo.
De maneira geral, os principais desafios para o sucesso dos xenotransplantes são:
- Rejeição do órgão transplantados
Mesmo em transplantes realizados entre humanos, o sistema imunológico pode tratar o órgão transplantado como uma infecção e atacá-lo, no processo conhecido como rejeição.
Para evitar esse quadro, são receitados imunossupressores, que atenuam a ação do sistema imunológico e evitam que o corpo rejeite o órgão doado.
- Crescimento indevido do órgão
No caso dos xenotransplantes, os órgãos transplantados podem reagir com hormônios do crescimento humano, o que geraria um aumento fora de controle do órgão doado.
Por isso os cientistas realizam edições e ajustes genéticos nos porcos que serão os doadores, a fim de evitar essa interação indesejada.
- Transmissão de doenças
Outro ponto que também pode ser controlado a partir da modificação genética é a inativação de vírus que podem ser transmitidos a partir do xenotransplante.
A técnica de edição genética Crispr, descoberta em 2012, permite que o código seja editado de forma precisa e muito mais barata. A partir dela, os cientistas conseguiram inativar um retrovírus suíno, por exemplo.
O xenotransplante é a doação de órgãos entre espécies. — Foto: Arte/g1