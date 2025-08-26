Bets: empresas de apostas e jogos online faturaram R$ 17,4 bilhões no 1º semestre
As empresas de apostas e de jogos online faturaram R$ 17,4 bilhões no primeiro semestre deste ano, informou nesta terça-feira (26) Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda.
Esse valor, segundo o governo, representa o total de apostas, menos os prêmios pagos, o que pode ser indicado como o gasto efetivo dos apostadores no período.
Os dados englobam as 78 empresas autorizadas pelo Ministério da Fazenda a operar no país, totalizando 182 bets (marcas).
De acordo com o Ministério da Fazenda:
- 17,7 milhões de brasileiros realizaram apostas nos sites e aplicativos no primeiro semestre;
- A média de gasto por apostador ativo foi de de cerca de R$ 983 por semestre ou R$ 164 por mês.
- 71% dos apostadores são homens e 28,9% são mulheres;
- Em relação às faixas etárias, a com mais apostadores é a de 31 a 40 anos: 27,8%.
- Os que têm de 18 a 25 anos são 22,4%; 22,2% têm de 25 a 30 anos;
- 16,9% dos apostadores têm entre 41 e 50 anos; 7,8% têm de 51 a 60 anos e 2,1% têm de 61 a 70 anos.
Arrecadação federal
Na semana passada, a Secretaria da Receita Federal já havia informado que a tributação de bets e loterias rendeu aos cofres públicos R$ 4,73 bilhões nos sete primeiros meses deste ano.
Desse valor total, R$ 2,1 bilhões referem-se a loterias e, o restante, cerca de R$ 2,6 bilhões, à taxação das empresas de apostas esportivas.
Aprovada pela Câmara dos Deputados no fim de 2023, a tributação das bets foi uma das medidas defendidas pela equipe econômica do governo para elevar a arrecadação federal.
A norma prevê o pagamento de impostos por empresas e apostadores, bem como estabelece regras para a exploração das apostas e define a distribuição dos recursos arrecadados pelo governo com a atividade.
Atualmente, a alíquota sobre bets é de 12% sobre a receita líquida (GGR). O governo publicou medida provisória que eleva a alíquota para 18% a partir de novembro deste ano. A MP está valendo, mas tem de ser ratificada pelo Congresso Nacional.
Fonte: g1