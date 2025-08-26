De 1 a 25 de agosto deste ano, foram 418 ocorrências, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o que corresponde a 87% a menos que o registrado no mesmo período.

No ano passado, nesta mesma época, o BD Queimadas — ferramenta de monitoramento do instituto — já somava 3.482 ocorrências.

Em 2023, quando o estado de São Paulo teve sete vezes menos registros de incêndio no período, foram 343 ocorrências.

Para se ter uma ideia da gravidade das queimadas no ano passado, apenas no dia 23 de agosto foram registrados 1.886 pontos de incêndio, uma média de 78,5 focos a cada uma hora.