Número de queimadas na região de Ribeirão Preto, SP, é 8 vezes menor que em 2024, diz Inpe
Os focos de queimada na região de Ribeirão Preto (SP) nos 25 primeiros dias de agosto são oito vezes menores que o registrado no mesmo período em 2024, quando uma onda de incêndios atingiu o estado de São Paulo, causando pânico entre os moradores e prejuízos em plantações e áreas de preservação.
De 1 a 25 de agosto deste ano, foram 418 ocorrências, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o que corresponde a 87% a menos que o registrado no mesmo período.
No ano passado, nesta mesma época, o BD Queimadas — ferramenta de monitoramento do instituto — já somava 3.482 ocorrências.
Em 2023, quando o estado de São Paulo teve sete vezes menos registros de incêndio no período, foram 343 ocorrências.
Para se ter uma ideia da gravidade das queimadas no ano passado, apenas no dia 23 de agosto foram registrados 1.886 pontos de incêndio, uma média de 78,5 focos a cada uma hora.
O fogo fez o dia ‘virar noite’ e assustou moradores em Ribeirão Preto , Cravinhos (SP), Dumont (SP), Jardinópolis (SP) e Sertãozinho (SP).
Em muitos casos, nestes locais a visibilidade dos motoristas foi completamente afetada pela fumaça, o que resultou em acidentes e engavetamentos nas rodovias.
Ainda de acordo com o Inpe, de 1 a 25 de agosto de 2024, Pitangueiras (SP) já tinha registrado 100 focos de incêndio, o maior número do estado.
Altinópolis (SP) e Sertãozinho também entraram na lista dos cinco municípios com mais ocorrências, com 89 focos e 72, respectivamente.
Nesta segunda-feira (25), satélites do Inpe apontaram focos de incêndio em oito cidades da região de Ribeirão Preto. Igarapava (SP) é o município com maior número de registros, 18 no total.
Fonte: g1
Foto: Redes Sociais