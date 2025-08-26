29º Festival do Folclore atraiu grande público e celebrou a cultura popular

O último final de semana foi de festa, tradição e cultura em Batatais. Entre os dias 22 e 24 de agosto, a cidade viveu intensamente o 29º Festival do Folclore, realizado no Alto da Vila Cruzeiro, em frente à Igreja dos Santos Reis. O evento, que já faz parte do calendário cultural da Estância Turística, mais uma vez foi um grande sucesso de público e participação, reunindo moradores, visitantes e grupos folclóricos de diferentes regiões.

Com o tema “Resgatando nossa cultura, nosso folclore, nossas tradições e nossa fé”, o festival reafirmou sua importância como espaço de preservação da identidade cultural e do patrimônio imaterial brasileiro. A iniciativa foi promovida pela Associação Folclórica de Batatais, em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Tradição, fé e diversidade cultural

Durante os três dias de programação, o público pôde acompanhar apresentações de grupos folclóricos locais e convidados de outras cidades e estados, além de missa, shows musicais, danças típicas e o tradicional baile popular. Expressões como Ternos de Congo, Moçambique, Caiapós, Dança dos Catireiros e Companhias de Santos Reis emocionaram o público e reforçaram a riqueza cultural que atravessa gerações.

De acordo com os organizadores, o festival é mais do que um evento festivo: é um ponto de encontro entre diferentes gerações, em que avós, pais e filhos compartilham memórias, fé e tradições. Para muitas famílias, participar do festival é também uma forma de manter vivas as raízes culturais da cidade e transmitir às crianças o valor das manifestações populares.

Mais do que um evento, o Festival do Folclore é uma verdadeira celebração da identidade brasileira, reunindo música, dança, religiosidade e confraternização. A edição de 2025 deixou registrado mais um capítulo de sucesso, marcado pela participação popular e pela beleza das manifestações culturais.