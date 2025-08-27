Semana Cultural e Literária movimenta escolas municipais de Batatais
A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza entre os dias 29 de agosto e 5 de setembro de 2025 a Semana Cultural e Literária, um evento que promove o contato dos alunos da rede municipal com o universo da literatura por meio do teatro e da música.
A programação reúne diferentes grupos artísticos, trazendo apresentações lúdicas e educativas voltadas a cada faixa etária.
O objetivo é despertar nos estudantes o gosto pela leitura, pela cultura e pelas artes cênicas, fortalecendo a formação escolar e ampliando as experiências culturais das crianças.
Programação
Sexta-feira, 29/08 – 14h
Alunos dos 2º e 3º anos do Ensino Fundamental (tarde)
Espetáculo: “Chapeuzinho Vermelho – Outro Conto”
Grupo Porão – PROAC
Segunda, 01/09 – 8h30 e 14h
Alunos da Pré-escola (manhã e tarde)
Espetáculo: “Quem Canta com livro encanta”
GUTE – Grupo Urutau de Teatro Experimental
Terça-feira, 02/09 – 8h30 e 14h
Alunos do Pré II e 1º ano do Ensino Fundamental
Espetáculo: “Menina com sorriso de orelha a orelha”
GUTE – Grupo Urutau de Teatro Experimental
Quarta-feira, 03/09 – 8h30
Alunos dos 2º e 3º anos do Ensino Fundamental (manhã)
Espetáculo: “Chapéu de Papel”
GUTE – Grupo Urutau de Teatro Experimental
Quinta-feira, 04/09 – 9h
Alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental (manhã)
Espetáculo: “Sonho de uma noite de verão”
Trupe Mandacaru
Sexta-feira, 05/09 – 8h30 e 14h
Alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental (manhã e tarde)
Espetáculo Musical: “Peter Pan”
Cia. Gorki Cultura e educação de mãos dadas
Segundo a Secretaria de Educação, a Semana Cultural e Literária foi pensada como um espaço para integrar o aprendizado escolar ao encantamento da literatura. A programação aposta no teatro e na música como formas de estimular a imaginação e o prazer pela leitura desde a infância.