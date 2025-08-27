Semana Cultural e Literária movimenta escolas municipais de Batatais

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza entre os dias 29 de agosto e 5 de setembro de 2025 a Semana Cultural e Literária, um evento que promove o contato dos alunos da rede municipal com o universo da literatura por meio do teatro e da música.

A programação reúne diferentes grupos artísticos, trazendo apresentações lúdicas e educativas voltadas a cada faixa etária.

O objetivo é despertar nos estudantes o gosto pela leitura, pela cultura e pelas artes cênicas, fortalecendo a formação escolar e ampliando as experiências culturais das crianças.

Programação

Sexta-feira, 29/08 – 14h

Alunos dos 2º e 3º anos do Ensino Fundamental (tarde)

Espetáculo: “Chapeuzinho Vermelho – Outro Conto”

Grupo Porão – PROAC

Segunda, 01/09 – 8h30 e 14h

Alunos da Pré-escola (manhã e tarde)

Espetáculo: “Quem Canta com livro encanta”

GUTE – Grupo Urutau de Teatro Experimental

Terça-feira, 02/09 – 8h30 e 14h

Alunos do Pré II e 1º ano do Ensino Fundamental

Espetáculo: “Menina com sorriso de orelha a orelha”

GUTE – Grupo Urutau de Teatro Experimental

Quarta-feira, 03/09 – 8h30

Alunos dos 2º e 3º anos do Ensino Fundamental (manhã)

Espetáculo: “Chapéu de Papel”

GUTE – Grupo Urutau de Teatro Experimental

Quinta-feira, 04/09 – 9h

Alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental (manhã)

Espetáculo: “Sonho de uma noite de verão”

Trupe Mandacaru

Sexta-feira, 05/09 – 8h30 e 14h

Alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental (manhã e tarde)

Espetáculo Musical: “Peter Pan”

Cia. Gorki Cultura e educação de mãos dadas

Segundo a Secretaria de Educação, a Semana Cultural e Literária foi pensada como um espaço para integrar o aprendizado escolar ao encantamento da literatura. A programação aposta no teatro e na música como formas de estimular a imaginação e o prazer pela leitura desde a infância.