Batatais se prepara para o Desfile Cívico de 7 de Setembro

Neste ano, o tradicional Desfile Cívico em comemoração à Independência do Brasil será realizado em Batatais no dia 6 de setembro, sábado, no Lago Artificial Ophelia Borges Silva Alves.

O local, que já se tornou referência para a realização do evento, foi escolhido novamente por oferecer comodidade às famílias e ampla área de sombra para acolhimento do público.

A programação é organizada pela Secretaria Municipal de Educação, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, e promete reunir milhares de pessoas entre participantes e espectadores.

O desfile contará com a presença de escolas estaduais, municipais e particulares, além de entidades, organizações da sociedade civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e o Tiro de Guerra de Batatais. A diversidade de participantes reforça o caráter democrático da celebração e a importância de envolver toda a comunidade na valorização dos símbolos nacionais.

Civismo e patriotismo

Segundo a Secretaria de Educação, a realização do desfile representa muito mais do que uma tradição: é um momento de afirmação do civismo, do respeito à pátria e da valorização da cidadania.

Convite à população

Toda a comunidade batataense está convidada a prestigiar o evento, que, além de sua relevância histórica, é também uma grande confraternização cívica e cultural. O desfile no Lago Ophelia Borges Silva Alves será uma oportunidade de encontro, celebração e reflexão sobre os ideais de independência, liberdade e união que marcam o 7 de Setembro.