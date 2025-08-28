Faustão recebe alta hospitalar após 3 meses internado; estado de saúde é atualizado

Faustão, de 75 anos, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (28) após passar três meses internado e ser submetido a dois novos transplantes nesse período. A informação foi confirmada à Quem pelo Hospital Israelita Albert Einstein. A unidade de saúde onde o apresentador estava também atualizou sobre o estado de saúde dele e informou que o artista continuará seu processo de recuperação em casa.

“Fausto Silva recebeu alta do Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira, 28. O paciente se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados. Seguirá plano de cuidado em casa, com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular“, diz o boletim médico divulgado nessa quinta.

