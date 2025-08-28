Faustão recebe alta hospitalar após 3 meses internado; estado de saúde é atualizado
Faustão, de 75 anos, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (28) após passar três meses internado e ser submetido a dois novos transplantes nesse período. A informação foi confirmada à Quem pelo Hospital Israelita Albert Einstein. A unidade de saúde onde o apresentador estava também atualizou sobre o estado de saúde dele e informou que o artista continuará seu processo de recuperação em casa.
“Fausto Silva recebeu alta do Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira, 28. O paciente se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados. Seguirá plano de cuidado em casa, com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular“, diz o boletim médico divulgado nessa quinta.
Relembre o caso de Faustão
O apresentador estava internado desde maio e, nesse tempo, passou por um transplante de fígado e um retransplante de rim. Ele deu entrada no hospital com infecção bacteriana aguda com sepse. Antes dos transplantes, ele passou por controle infeccioso e reabilitação clínica.
O transplante de fígado foi realizado em 6 de agosto, seguido pelo retransplante renal, no dia 7 de agosto. Os procedimentos aconteceram após a Central de Transplantes do Estado de São Paulo confirmar a compatibilidade dos órgãos de um doador único. Fausto Silva ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após as cirurgias e foi para o quarto em 18 de agosto, há exatos 10 dias.
Essa não foi a primeira vez que ex-apresentador do Domingão do Faustão passa por transplantes. Em 2023, ele recebeu um novo coração, e, em 2024, fez o primeiro transplante de rim.
Fonte: Quem
Foto: Redes Sociais