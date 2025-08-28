Campanha Inverno Solidário 2025

O Fundo Social de Solidariedade encerrou a Campanha Inverno Solidário 2025 com resultados incríveis: 3.331 peças de roupas, calçados e acessórios 998 cobertores novos e usados

Todo esse material já está sendo destinado às famílias em situação de vulnerabilidade, levando calor humano e dignidade para enfrentar os dias frios.

A presidente do Fundo Social, Roselara Goreti de Castro, destacou:

“Batatais mais uma vez demonstrou sua generosidade e sensibilidade social. Nosso agradecimento é a cada pessoa, instituição e empresa que abraçou essa causa conosco.” A solidariedade de vocês fez toda a diferença!