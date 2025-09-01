Os casos passaram a ser monitorados a partir do dia 16 de agosto, quando pacientes que buscaram atendimento por diferentes problemas começaram a apresentar sintomas respiratórios. Após testagem, tiveram resultados positivos para Covid-19.

A direção do hospital afirma que a cepa que circula é considerada de baixo risco, mas bastante contagiosa.

Por isso, protocolos de segurança foram adotados, principalmente para reduzir a circulação de pessoas na instituição: as visitas estão restritas (cada paciente pode ter apenas um acompanhante), e todos os visitantes precisam usar máscaras, que estão sendo fornecidas pelo hospital.