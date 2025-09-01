Homem morre após disparo acidental de armadilha caseira em sítio

Um homem de 61 anos morreu no domingo (31) após ser atingido por um disparo acidental de um artefato caseiro utilizado como armadilha para javalis, em um sítio no município de Batatais.

A vítima foi identificada como Valdeci Rodrigues. Segundo informações da polícia, ele manuseava o dispositivo artesanal quando ocorreu o disparo.

No momento do acidente, familiares e amigos estavam reunidos no local para um almoço. Parte do grupo havia saído para colher laranjas, enquanto Valdeci permaneceu na casa. Pouco depois, os presentes ouviram um estrondo semelhante ao de um tiro vindo da residência.

Ao chegarem à varanda, encontraram o homem caído com um ferimento grave no abdômen. O Samu foi acionado, mas o médico apenas pôde constatar o óbito no local.

A Perícia Técnica foi acionada e realizou os levantamentos iniciais. De acordo com os peritos, os indícios apontam para acidente, sem sinais de ação criminosa. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Franca.

Os familiares prestaram depoimento no Plantão Policial de Batatais, onde o caso foi registrado como morte acidental/suspeita. A ocorrência será investigada.

Fonte: Em Primeira Mão Franca