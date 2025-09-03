O crescimento do setor se deve, principalmente, às estimativas de recorde nas colheitas de soja e de milho este ano. O IBGE estima que a produção dos dois cultivos deve ter alta de 14,2% e 19,9%, respetivamente, em relação a 2024.

O resultado do segundo trimestre também foi impactado pelas projeções de alta anual na colheita de arroz (17,7%), algodão (7,1%) e café (0,8%).

Participação do agro no PIB deve crescer este ano

Justamente pela estimativa de colheita recorde de grãos, a participação do agro no PIB deve crescer este ano, prevê Carlos Cogo, da Cogo Inteligência em Agronegócios.