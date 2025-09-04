Em 1975, ao lado de Sergio Galeotti, fundou sua marca e, ao longo de meio século, transformou a maneira como homens e mulheres se vestem — do power dressing às telas de cinema, das Olimpíadas às vitrines que ele mesmo ajudava a arrumar logo nas primeiras horas do dia. Ícone da elegância e da sobriedade, foi um dos raros estilistas a permanecer independente até o fim, fiel à crença de que estilo é sempre questão de medida.

Com sua morte, o mundo da moda perde não apenas um mestre do design, mas um verdadeiro arquiteto da elegância contemporânea. Que Giorgio Armani descanse em paz, deixando um legado eterno que continuará inspirando gerações.

Abaixo, leia o comunicado emitido pela marca

Com profunda tristeza, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável força motriz: Giorgio Armani.

Il Signor Armani, como ele sempre foi chamado com respeito e admiração por seus funcionários e colaboradores, faleceu em paz, cercado por seus entes queridos. Incansável até o fim, trabalhou até seus últimos dias, dedicando-se à companhia, às coleções e aos inúmeros projetos em andamento e futuros.

Ao longo dos anos, Giorgio Armani construiu uma visão que se expandiu da moda para todos os aspectos da vida, antecipando os tempos com extraordinária clareza e pragmatismo. Foi movido por uma curiosidade incessante e por uma atenção profunda ao presente e às pessoas. Ao longo desta trajetória, estabeleceu um diálogo aberto com o público, se tornando uma figura amada e respeitada por sua habilidade de se conectar com todos. Sempre atento às necessidades da comunidade, ele atuou em diversas frentes, especialmente em apoio à sua amada Milão.

Giorgio Armani é uma companhia com cinquenta anos de história, construída com emoção e paciência. Giorgio Armani sempre fez da independência – de pensamento e de ações – sua marca registrada. A companhia é, agora e para sempre, um reflexo de seu espírito. Sua família e seus colaboradores darão continuidade ao Grupo com respeito e fidelidade a esses valores.

O funeral acontecerá de sábado, 6 de setembro, a domingo, 7 de setembro, aberto das 9h às 18h, em Milão, na Via Bergognone 59, dentro do Armani/Teatro. De acordo com o desejo expresso de Giorgio Armani, o funeral será realizado em caráter privado.

Fonte Uol

Foto: Getty Images