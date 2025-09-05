Projeto Indústria – uma iniciativa para fortalecer o setor metalmecânico de batatais

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), o Claretiano Centro Universitário e o Sindicato dos Metalúrgicos, convida as indústrias locais a participarem do Projeto Indústria.

O lançamento oficial do Projeto Indústria será realizado no dia 17 de setembro, às 19h, no Claretiano, com uma programação especial que inclui a palestra “Liderança e Desenvolvimento de Equipes”, marcada para as 19h30. Ao longo dos meses seguintes, as empresas contarão com uma agenda diversificada de capacitações.

FORTALECIMENTO DO SETOR METAL MECÂNICO

A iniciativa tem como objetivo fortalecer o setor metalmecânico da cidade, promovendo o desenvolvimento das empresas e contribuindo para o crescimento sustentável da economia local.

Durante o projeto, as empresas participantes terão acesso a consultorias presenciais em diversas áreas da gestão empresarial, como marketing, vendas, finanças e gestão de pessoas. Além das ações individuais realizadas diretamente em cada indústria, também serão oferecidas atividades coletivas, voltadas à capacitação em liderança, desenvolvimento de equipes, técnicas de vendas, planejamento estratégico, entre outros temas relevantes para o fortalecimento do setor.

