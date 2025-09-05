Um dos veículos é do transporte público de Juiz de Fora e tombou após a batida com um ônibus de viagem interestadual, da Viação Cometa, que seguia de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro.

Ainda não se sabe como ocorreu o acidente, registrado por volta das 14h30. Segundo testemunhas ouvidas pela TV Integração, o ônibus interestadual bateu na traseira do coletivo de Juiz de Fora, que fazia a linha 743 (Distrito de Toledos).

O veículo da Cometa saiu da capital mineira às 9h20. O motorista estava em estado de choque no local, segundo autoridades policiais. O g1 tenta contato com a empresa.

Não há informações sobre o nome das vítimas e em quais veículos elas estavam. Conforme a Prefeitura de Juiz de Fora, uma das pessoas mortas é uma criança.

Trânsito fechado na BR-040