Acidente com ônibus deixa mortos e feridos na BR-040, em Juiz de Fora
Quatro pessoas morreram e 31 ficaram feridas em um acidente envolvendo dois ônibus no km 779 da BR-040, no Bairro Distrito Industrial, em Juiz de Fora.
Um dos veículos é do transporte público de Juiz de Fora e tombou após a batida com um ônibus de viagem interestadual, da Viação Cometa, que seguia de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro.
Ainda não se sabe como ocorreu o acidente, registrado por volta das 14h30. Segundo testemunhas ouvidas pela TV Integração, o ônibus interestadual bateu na traseira do coletivo de Juiz de Fora, que fazia a linha 743 (Distrito de Toledos).
O veículo da Cometa saiu da capital mineira às 9h20. O motorista estava em estado de choque no local, segundo autoridades policiais. O g1 tenta contato com a empresa.
Não há informações sobre o nome das vítimas e em quais veículos elas estavam. Conforme a Prefeitura de Juiz de Fora, uma das pessoas mortas é uma criança.
Trânsito fechado na BR-040
O trânsito na BR-040 foi totalmente fechado no sentido Rio de Janeiro, e o tráfego desviado pela saída 778 da rodovia, entrando pelo Distrito Industrial de Juiz de Fora.
O Consórcio Via JF, responsável pela operação do transporte público em Juiz de Fora, foi procurado, mas ainda se manifestou oficialmente sobre o acidente.
A reportagem também tenta contato com a Viação Cometa.
Vítimas levadas para hospitais da cidade
Conforme o Samu, três viaturas de suporte avançado foram encaminhadas ao local, e as vítimas seriam levadas para Hospital de Pronto-Socorro (HPS), UPA Norte e Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ).
Prefeitura mobiliza equipes
Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora lamentou o acidente e disse que acompanha a situação com a mobilização de equipes das secretarias de Saúde, Mobilidade Urbana, Segurança e Assistência Social, com o objetivo de amparar vítimas e familiares.
“Assistentes sociais da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Direitos Humanos estão sendo direcionadas ao HPS para auxiliar no atendimento às vítimas e familiares. Nesse momento de dor, a Prefeitura lamenta a fatalidade e presta solidariedade às famílias das vítimas”, informou a Prefeitura.
Acidente na BR-040 envolveu um ônibus da Viação Cometa, que saiu de Belo Horizonte com destino ao Rio de Janeiro — Foto: Gabriel Landim/TV Integração.
Acidente envolveu dois ônibus na BR-040, em Juiz de Fora — Foto: TV Integração
