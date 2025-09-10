O país teve deflação em agosto, com resultado 0,37 ponto percentual (p.p.) inferior à taxa de 0,26% registrada em julho. Ainda assim, a queda veio menor que a esperada pelo mercado, que previa deflação de 0,15%.

Com os dados de agosto, o IPCA acumula alta de 5,13% nos últimos 12 meses, acima da meta de 3% definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Em 2025, os preços já subiram 3,15%. Em agosto, o grupo Habitação liderou a queda dos preços, recuando 0,90% no mês e reduzindo 0,14 p.p. no índice geral. Segundo o IBGE, é a menor variação para um mês de agosto desde o Plano Real, em 1994. O destaque ficou por conta da energia elétrica residencial, que caiu 4,21% no mês devido à inclusão do Bônus de Itaipu nas faturas de agosto. Por outro lado, o grupo de Educação ficou com a maior alta no índice, subindo 0,75% no mês. Veja o resultado dos grupos do IPCA em agosto Cinco dos nove grupos pesquisados pelo IBGE apresentaram queda: Habitação: -0,90%

Alimentação e Bebidas: -0,46%

Comunicação: -0,09

Transportes: -0,27%

Artigos de residência: -0,09% Em agosto, quatro dos grupos pesquisados tiveram alta: Vestuário: 0,72%

Despesas pessoais: 0,40%

Educação: 0,75%

Saúde e cuidados pessoais: 0,54% Habitação, alimentação e transportes impulsionam a deflação Ao contrário de julho, quando impulsionou a inflação, o grupo Habitação contribuiu para a deflação em agosto, principalmente devido à energia elétrica residencial, que caiu 4,21% no mês, reduzindo 0,17 p.p. no índice. Vale lembrar que, em agosto, estava em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 2, que adicionou R$ 7,87 na conta e luz a cada 100 quilowatts-hora (kWh). Por outro lado, a incorporação do Bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas no mês passado, trouxe um certo alívio. Em agosto, os alimentos consumidos em casa, que já tinham caído 0,69% em julho, ficaram ainda mais baratos (-0,83%). Assim, o grupo Alimentação e Bebidas, de maior peso no índice do IBGE, registrou queda pelo terceiro mês seguido, com -0,46%, pelo terceiro mês seguido. Entre os alimentos, os maiores recuos foram registrados no tomate (-13,39%), cebola (-8,69%), batata-inglesa (-8,59%), arroz (-2,61%) e café moído (-2,17%). O preço da alimentação fora de casa também perdeu ritmo, passando de 0,87% em julho para 0,50% em agosto. O lanche caiu de 1,90% para 0,83%, e a refeição de 0,44% para 0,35%. O grupo Transportes recuou 0,27%, a terceira maior queda do índice, influenciado pelas passagens aéreas (-2,44%) e pelos combustíveis (-0,89%). Em agosto, o gás veicular (-1,27%), a gasolina (-0,94%) e o etanol (-0,82%) ficaram mais baratos, enquanto o óleo diesel subiu 0,16%. Jogos de azar, ensino superior e planos de saúdes mais caros O grupo Educação avançou 0,75% em agosto, puxado pelos reajustes nos cursos regulares (0,80%), principalmente no ensino superior (1,26%) e no fundamental (0,65%). A alta nos cursos diversos (0,91%) foi impulsionada pelos cursos de idiomas (1,87%). No Vestuário (0,72%), se destacaram roupas masculinas (0,93%) e calçados e acessórios (0,69%). O grupo Saúde e Cuidados Pessoais subiu 0,54%, com destaque para higiene pessoal (0,80%) e planos de saúde (0,50%). Em Despesas Pessoais (0,40%), além do reajuste nos jogos de azar (3,60%), vigente desde 9 de julho, houve queda de 4,02% em cinema, teatro e concerto, por conta da Semana do Cinema. Fonte: g1