Ribeirão Preto, SP, abre inscrições para hackathon da Nasa
O Nasa Space Apps Challenge, maior maratona global de inovação promovida pela Nasa, será realizado em Ribeirão Preto (SP), nos dias 3, 4 e 5 de outubro.
O evento é gratuito e acontece no Dabi Business Park, no Parque Industrial Lagoinha, zona Leste da cidade. A edição de 2025 reúne participantes de diferentes áreas para propor soluções a desafios da agência espacial norte-americana.
A maratona será realizada de forma simultânea em 485 cidades de 163 países. Em 2024, o desafio reuniu mais de 90 mil pessoas em todo o planeta. Em Ribeirão, foram 347 participantes e cerca de 2,8 mil visitantes.
Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site oficial do evento. É preciso criar uma conta, selecionar Ribeirão Preto como local, e formar ou integrar uma equipe de até seis pessoas.
Quem não tiver grupo definido poderá montar uma equipe no próprio evento ou se juntar a times que ainda estão sem formação completa. As vagas são limitadas.
Também estão abertas inscrições para mentores e voluntários operacionais, que vão apoiar as equipes e a organização local. Veja aqui o formulário.
Desafios e premiação
Durante 48 horas, as equipes multidisciplinares – formadas por profissionais e estudantes de áreas como tecnologia, engenharia, biologia, artes, ciências sociais e meio ambiente – vão desenvolver soluções para 18 desafios propostos pela Nasa.
O tema da edição de 2025 é ‘Learn, Launch, Lead’ (‘Aprenda, Lance, Lidere’), que reforça a importância da educação, inovação e liderança na resolução de problemas reais da Terra e do espaço.
As dez equipes mais inovadoras do mundo serão escolhidas por especialistas da Nasa e de agências parceiras e terão como prêmio uma imersão cultural e científica na sede da agência, em Washington D.C., nos Estados Unidos.
Além da competição, a edição ribeirão-pretana terá workshops, experiências em realidade virtual e atividades abertas ao público.
Maior maratona de inovação da Nasa terá edição em Ribeirão Preto, SP; inscrições estão abertas — Foto: Reprodução/EPTV
Fonte: g1