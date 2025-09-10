Ribeirão Preto, SP, abre inscrições para hackathon da Nasa

Publicado em por Administrador

Nasa Space Apps Challenge, maior maratona global de inovação promovida pela Nasa, será realizado em Ribeirão Preto (SP), nos dias 3, 4 e 5 de outubro.

O evento é gratuito e acontece no Dabi Business Park, no Parque Industrial Lagoinha, zona Leste da cidade. A edição de 2025 reúne participantes de diferentes áreas para propor soluções a desafios da agência espacial norte-americana.

A maratona será realizada de forma simultânea em 485 cidades de 163 países. Em 2024, o desafio reuniu mais de 90 mil pessoas em todo o planeta. Em Ribeirão, foram 347 participantes e cerca de 2,8 mil visitantes.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site oficial do evento. É preciso criar uma conta, selecionar Ribeirão Preto como local, e formar ou integrar uma equipe de até seis pessoas.

Quem não tiver grupo definido poderá montar uma equipe no próprio evento ou se juntar a times que ainda estão sem formação completa. As vagas são limitadas.

Também estão abertas inscrições para mentores e voluntários operacionais, que vão apoiar as equipes e a organização local. Veja aqui o formulário.

Desafios e premiação

Durante 48 horas, as equipes multidisciplinares – formadas por profissionais e estudantes de áreas como tecnologia, engenharia, biologia, artes, ciências sociais e meio ambiente – vão desenvolver soluções para 18 desafios propostos pela Nasa.

O tema da edição de 2025 é ‘Learn, Launch, Lead’ (‘Aprenda, Lance, Lidere’), que reforça a importância da educação, inovação e liderança na resolução de problemas reais da Terra e do espaço.

As dez equipes mais inovadoras do mundo serão escolhidas por especialistas da Nasa e de agências parceiras e terão como prêmio uma imersão cultural e científica na sede da agência, em Washington D.C., nos Estados Unidos.

Além da competição, a edição ribeirão-pretana terá workshops, experiências em realidade virtual e atividades abertas ao público.

Maior maratona de inovação da Nasa terá edição em Ribeirão Preto, SP; inscrições estão abertas — Foto: Reprodução/EPTVMaior maratona de inovação da Nasa terá edição em Ribeirão Preto, SP; inscrições estão abertas — Foto: Reprodução/EPTV
 

Fonte: g1

