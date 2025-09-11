Os benefícios da vacinação vão além da prevenção de complicações como agravamento da gripe, pneumonia e morte por doenças respiratórias e instabilidade de eventos cardiovasculares ateroscleróticos agudos. Em pacientes com insuficiência cardíaca, dados de longo prazo indicam que receber três ou mais doses de vacinas contra gripe ao longo de 12 anos está associado a uma redução próxima de 30% na mortalidade por todas as causas. O percentual é similar ao uso de medicamentos para melhorar a sobrevida desses pacientes. Há, ainda, indícios de que imunizações contra outras infecções possam contribuir para reduzir riscos cardiovasculares, embora as evidências ainda sejam em menor número.

Recurso de prevenção cardiovascular

O conceito de imunização como estratégia de prevenção cardiovascular vem sendo incorporado por diretrizes internacionais. A Sociedade Europeia de Cardiologia incluiu a vacinação contra influenza e COVID-19 nas suas recomendações para prevenção secundária em cardiopatas e idosos. No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações oferece, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), vacinas contra gripe, COVID-19 e outras doenças para grupos de risco, incluindo pessoas com doenças cardíacas e hipertensão.

Lamentavelmente, porém, a cobertura vacinal nessa população ainda é inferior ao desejável. Ampliar a adesão à vacinação é um desafio médico e social. Resistência cultural à vacinação, desinformação e a crescente circulação de mensagens antivacina têm impacto direto na busca pela vacinação. Ao mesmo tempo, a incorporação da imunização como parte da rotina de acompanhamento de pacientes com doença cardiovascular exige maior empenho e integração entre cardiologistas, clínicos e equipes de atenção primária à saúde.