Prefeitura de batatais abre inscrições para vagas em creches para o ano de 2026

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu o período de inscrições para vagas em creches da rede municipal e conveniadas, referentes ao ano letivo de 2026.

As vagas são destinadas a crianças com idade entre 6 meses e até 3 anos completos até 31 de março de 2026.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede da Secretaria de Educação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, até o dia 11 de outubro.

Para efetuar a inscrição, os pais ou responsáveis deverão preencher uma ficha cadastral e apresentar cópias dos seguintes documentos:

– Certidão de nascimento da criança;

– Comprovante de residência atualizado (conta de água, energia elétrica ou telefone);

– Comprovante de trabalho (caso possuam), que será utilizado como critério de desempate, caso a demanda seja superior à oferta de vagas.

A divulgação da lista de contemplados será realizada no dia 13 de novembro, pela Secretaria de Educação.

A sede da Secretaria está localizada na avenida Moacir Dias de Morais, nº 1.690, bairro Riachuelo (ao lado da Cozinha Piloto). Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (16) 3662-6616.

Creches Conveniadas

Além das unidades da rede municipal, a Secretaria de Educação também receberá inscrições para as quatro creches conveniadas: Os Samaritanos, Menino Jesus, Cantinho do Futuro e Campinho da Paz.

Após o encerramento do período de inscrições, os responsáveis serão convocados para efetivar a matrícula, conforme a disponibilidade de vagas nas turmas e nas instituições indicadas.

A Secretaria de Educação reforça a importância de manter os dados cadastrais atualizados, especialmente os números de telefone para contato. Famílias que realizaram a inscrição em 2025 e não foram contempladas permanecem com o cadastro ativo, sendo necessário comparecer à Secretaria apenas em caso de alteração de dados (como telefone ou endereço) ou se desejarem mudar a opção de creche.