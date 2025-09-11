Batatais participa do Mutirão do Eletrônico na Alta Mogiana

Publicado em por Administrador
Batatais terá um ponto de arrecadação do Mutirão do Eletrônico na Alta Mogiana, uma iniciativa regional de conscientização e educação ambiental que tem como objetivo incentivar o descarte correto de equipamentos eletro e eletrônicos em desuso.
 
A ação em Batatais será realizada nesta sexta-feira, 12 de setembro, das 8h às 16h, no prédio do antigo Lar da Infância, localizado na rua Coronel Ovídio, nº 508, atrás do Bosque Municipal.
 
O Mutirão conta em Batatais com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio das secretarias de Educação e do Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal.
 
Segundo dados nacionais, o Brasil gera cerca de 2,4 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos por ano, ocupando a 5ª posição entre os países que mais produzem esse tipo de resíduo. No entanto, apenas 3% desse material é reciclado, e o descarte incorreto pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
 
Com a proposta de mudar esse cenário, o Mutirão do Eletrônico incentiva a comunidade a descartar corretamente equipamentos antigos, quebrados ou sem uso, como celulares, computadores, televisores, aparelhos de som, eletrodomésticos pequenos, cabos, carregadores, entre outros itens.
 
Além de contribuir para a redução de impactos ambientais, a ação integra atividades da Gima (Gincana Intermunicipal pelo Meio Ambiente), envolvendo escolas, alunos e famílias da região. Municípios que atingirem a meta mínima de arrecadação de resíduos concorrem a prêmios, como notebooks, kits diversos e bicicletas.

