Batatais participa do Mutirão do Eletrônico na Alta Mogiana

Batatais terá um ponto de arrecadação do Mutirão do Eletrônico na Alta Mogiana, uma iniciativa regional de conscientização e educação ambiental que tem como objetivo incentivar o descarte correto de equipamentos eletro e eletrônicos em desuso.

A ação em Batatais será realizada nesta sexta-feira, 12 de setembro, das 8h às 16h, no prédio do antigo Lar da Infância, localizado na rua Coronel Ovídio, nº 508, atrás do Bosque Municipal.

O Mutirão conta em Batatais com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio das secretarias de Educação e do Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal.

Segundo dados nacionais, o Brasil gera cerca de 2,4 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos por ano, ocupando a 5ª posição entre os países que mais produzem esse tipo de resíduo. No entanto, apenas 3% desse material é reciclado, e o descarte incorreto pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde humana.

Com a proposta de mudar esse cenário, o Mutirão do Eletrônico incentiva a comunidade a descartar corretamente equipamentos antigos, quebrados ou sem uso, como celulares, computadores, televisores, aparelhos de som, eletrodomésticos pequenos, cabos, carregadores, entre outros itens.

Além de contribuir para a redução de impactos ambientais, a ação integra atividades da Gima (Gincana Intermunicipal pelo Meio Ambiente), envolvendo escolas, alunos e famílias da região. Municípios que atingirem a meta mínima de arrecadação de resíduos concorrem a prêmios, como notebooks, kits diversos e bicicletas.