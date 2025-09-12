Prefeitura alerta população sobre riscos de incêndios e baixa umidade do ar

A Prefeitura de Batatais, por meio da Defesa Civil, da GCM (Guarda Civil Municipal) e em parceria com o Corpo de Bombeiros, alerta a população para os riscos intensificados de incêndios durante o período de estiagem. As condições climáticas, caracterizadas pelo tempo seco e pela baixa umidade do ar, aumentam a probabilidade de queimadas, que podem causar sérios danos ao meio ambiente e à saúde pública.

Segundo o chefe da Defesa Civil do município, Marcelo Fracarolli, moradores da cidade e da zona rural devem se conscientizar sobre a importância de adotar práticas seguras. Entre as principais orientações estão: não realizar queimadas, manter terrenos roçados e limpos, não jogar bitucas de cigarro em estradas ou áreas abertas e redobrar os cuidados com o descarte de lixo.

Além do perigo do fogo, o período de calor intenso exige atenção à saúde. A Defesa Civil também orienta a população a manter-se hidratada, evitar exposição prolongada ao sol e não praticar atividades físicas nos horários de maior temperatura.

Em caso de emergência, os serviços de socorro podem ser acionados pelos números:

– Defesa Civil – 199

– Corpo de Bombeiros – 193

– Guarda Civil Municipal – 153

O município segue em estado de alerta devido à baixa umidade relativa do ar e reforça que a prevenção começa com cada cidadão.