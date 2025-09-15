Segundo os investigadores, o funcionário da empresa retirava mercadorias sem registro e levava para uma casa no bairro Ribeirânia, em Ribeirão Preto, onde os produtos ficavam armazenados. O esquema, de acordo com a polícia, ocorria há anos.

Ainda de acordo com a investigação, o filho dele era responsável por anunciar os itens em sites de compra e venda on-line. Os produtos eram revendidos a preços abaixo do mercado.

Durante o cumprimento de mandados em Ribeirão Preto, os policiais encontraram grande quantidade de mercadorias na residência usada como depósito. O prejuízo total à distribuidora Quality ainda está sendo calculado.