Anvisa proíbe venda do azeite Los Nobles e da cápsula emagrecedora Zempyc, entre outros produtos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda dos produtos: Azeite de Oliva, da marca Los Nobles; cápsula emagrecedora Zempyc, da empresa Preço Justo Gestão Empresarial; Kit-Fit-Turbo, da empresa GVL Indústria de Suplementos Alimentares, e Lyrium Air Desinfetante, da empresa Live Max Industria e Comercio.
A Anvisa proibiu também a propaganda do produto “Oh A Água Azul”, “Oh A Água Verde” e “Oh A Água Rosa”, da empresa DF&M Alimentos.
Entenda melhor a proibição de cada produto:
Azeite Los Nobles
De acordo com a agência, o azeite Los Nobles é de origem desconhecida porque não há aceitação prévia da Anvisa para a importação, nem registro na Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologia Médica (Anmat), da Argentina, para os lotes do produto.
Zempyc
O produto Zempyc (natural-mega concentrado 730mg – 120 cápsulas, da empresa Preço Justo Gestão Empresarial, teve todos os lotes proibidos. O rótulo informa que o suplemento é fabricado pela Sorocaps Indústria Farmacêutica e distribuído pela Preço Justo. Mas a Sorocaps declara não ter localizado, em seus controles internos, nenhum produto com a denominação Zempyc.
Por isso, a agência informa que o produto é de origem desconhecida, tem composição não conhecida e denominação irregular. Propagandas irregulares informam que ele acelera a queima de gordura, reduz o apetite, acelera o metabolismo, energia e disposição e tem fórmula 100% natural, segundo a agência.
“Oh A Água Azul”, “Oh A Água Verde” e “Oh A Água Rosa”
A Anvisa também suspendeu a propaganda dos seguintes produtos fabricados pela empresa DF&M Alimentos:
- “Oh a Água Rosa – Alcalina Isotônica 315ml – água adicionada de sais sem gás;
- “Oh a Água Verde” – Alcalina Isotônica 315ml – água adicionada de sais sem gás;
- “Oh a Água Azul – alcalina isotônica 315ml – água adicionada de sais sem gás.
Eles contêm alegações de propriedades medicamentosas ou terapêuticas, incluindo a afirmação de que o produto “hidrata 10 vezes mais”.
Kit-Fit-Turbo
A Agência proibiu também a venda de todos os lotes do alimento Kit-Fit-Turbo, da empresa GVL Indústria de Suplementos Alimentares, devido à “composição desconhecida, o relato de efeitos adversos graves (taquicardia, desconforto torácico do tipo compressivo, epigastralgia, náuseas, vômitos e diarreitas) e veiculação de alegação com propriedade terapêuticas e/ou medicamentos funcionais e/ou de saúde não aprovadas — emagrecimento”.
O Kit-Fit-Turbo, segundo a Anvisa, é um produto cuja denominação sugere, de forma implícita ou explícita, essas alegações.
Lyrium Air Desinfetante
A Anvisa proibiu também a venda do produto Lyrium Air Desinfetante, da empresa Live Max Industria e Comercio, por não haver registro do produto.
Imagens do Azeite de Oliva (da Los Nobles), da cápsula emagrecedora Zempyc, Kit-Fit-Turbo, do Lyrium Air Desinfetante e da “Oh A Água Azul”, “Oh A Água Verde” e “Oh A Água Rosa”. — Foto: reprodução
