Ponto fixo em Batatais recebe pilhas, baterias e pequenos eletrônicos em desuso

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal, promove a conscientização sobre o descarte correto de pilhas, baterias e pequenos resíduos eletroeletrônicos. A iniciativa busca evitar danos ao meio ambiente e reforçar o compromisso da cidade com a sustentabilidade.

O descarte irregular desses materiais pode causar sérios impactos ambientais, já que pilhas e baterias contêm substâncias tóxicas que contaminam o solo e a água. Para prevenir esse tipo de poluição, a população conta com um ponto fixo de coleta, onde os resíduos são armazenados e encaminhados, por meio da logística reversa, para o tratamento adequado.

Onde descartar?

O recebimento acontece diretamente na Secretaria do Meio Ambiente, localizada na rua Arthur Lopes de Oliveira, nº 567, junto ao Almoxarifado Municipal. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

O que pode ser descartado?

– Pequenos eletroeletrônicos: celulares, mouses, modens, telefones sem fio, rádios, fones de ouvido, pulseiras inteligentes, pequenas caixas de som, entre outros.

– Pilhas e baterias: AA, AAA, C, D, de relógios, aparelhos auditivos, notebooks, nobreaks e celulares.

A Secretaria orienta que, em caso de pilhas com vazamento, o material seja colocado em um saquinho plástico antes da entrega. Além disso, é importante verificar se os equipamentos ainda possuem chips ou cartões de memória, para evitar o descarte de dados pessoais.