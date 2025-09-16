Prefeitura reforça orientações para prevenir acidentes com escorpiões e animais peçonhentos no período de calor

Com os dias mais quentes típicos desta época do ano, a Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), orienta que a população redobre os cuidados necessários para prevenir acidentes com escorpiões e outros animais peçonhentos.

Os casos se tornam mais frequentes neste período quente, quando esses animais buscam abrigo em quintais, residências e terrenos baldios. A ação traz informações importantes sobre como manter o ambiente seguro, hábitos que ajudam na prevenção e medidas que devem ser tomadas em caso de picada.

Entre as orientações estão: manter quintais livres de entulho, folhas e lixo; usar telas em ralos e vedar buracos em paredes; evitar o acúmulo de materiais de construção e verificar roupas, calçados e toalhas antes de usar. A população também é alertada para não tentar capturar escorpiões com as mãos e não utilizar inseticidas comuns, que não eliminam o animal.

Em caso de acidente, as recomendações são claras: não amarrar o local, não tentar sugar o veneno, lavar a área da picada com água e sabão e procurar imediatamente atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), que fica na avenida Moacir Dias de Moraes, 505.

A ação faz parte da estratégia da administração municipal para reforçar os cuidados preventivos e reduzir os riscos de acidentes. “Nosso objetivo é proteger a população, trazendo informações práticas e acessíveis para que todos possam adotar medidas simples, mas muito eficazes na prevenção. Essa é uma responsabilidade coletiva”, disse a secretaria de Saúde, Bruna Toneti.