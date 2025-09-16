Uma mulher de 50 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro no cruzamento da Rua Augusto Gonçalves com a Rua Antônio Tassinari, no Jardim Virgínia, em Batatais, na manhã de hoje (16).

De acordo com informações di Corpo de Bombeiros, o veículo GM/Onix era conduzido por uma motorista de 34 anos, quando atingiu a pedestre. A vítima sofreu trauma de crânio, contusões generalizadas e suspeita de fraturas.

Ainda conforme o CorpodeBombeiros, a mulher estava inconsciente, mas recobrou a consciência durante o atendimento pré-hospitalar feito pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu.

Após os primeiros socorros, ela foi encaminhada para a UPA de Batatais. O estado de saúde da mulher não foi informado.