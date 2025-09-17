Bolsonaro tem alta hospitalar
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (17), conforme boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star.
Com isso, o ex-presidente volta para a prisão em regime domiciliar, onde continuará a receber acompanhamento médico.
Bolsonaro foi internado no hospital nesta terça-feira (16) devido a um quadro de vômitos, tontura e queda da pressão arterial. Ele passou a noite no estabelecimento de saúde e foi liberado por volta das 13h40 desta quarta.
O ex-presidente recebeu tratamento medicamento por via endovenosa e recebeu hidratação. Com isso, apresentou melhoras dos sintomas e da função renal, segundo o boletim médico
Para ir ao hospital, Bolsonaro saiu da casa onde cumpre prisão domiciliar e a defesa dele precisou apresentar os motivos da saída para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Conforme decisão de Moraes, Bolsonaro pode ir ao hospital em caso de emergência. Mas o ex-presidente precisa comprovar o motivo médico da saída em até 24h.
Lesões na pele
Em relação a lesões na pele do ex-presidente que foram operadas pela equipe médica no último domingo, o boletim afirma que um laudo patológico apontou presença de carcinoma de células escamosas, em duas das oito manchas removidas.
Carcinoma é um tipo comum de câncer de pele, que se origina nas células escamosas, a camada mais externa da epiderme. Geralmente, é causado pela exposição prolongada ao sol. Conforme o laudo, o carcinoma foi localizado apenas na camada mais superficial da pele onde se originou e ainda não se espalhou para as camadas mais profundas ou para outras partes do corpo.
Apesar do resultado da biópsia, Bolsonaro não precisará passar por novos procedimentos cirúrgicos, mas deve ser avaliado periodicamente em função do quadro.
“O câncer de pele, a grosso modo, você tem três tipos de lesões, que é o carcinoma baso-celular, o carcinoma espino-celular, o carcinoma de células escamosas, que é o que ele tem, e o melanoma. O melanoma é o mais agressivo. O carcinoma baso-celular, geralmente, só tem crescimento local, mas é um câncer potencialmente grave, que pode dar metástase”, explicou o médico Claudio Birolini, que acompanha o ex-presidente.
