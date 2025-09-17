Para ir ao hospital, Bolsonaro saiu da casa onde cumpre prisão domiciliar e a defesa dele precisou apresentar os motivos da saída para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Conforme decisão de Moraes, Bolsonaro pode ir ao hospital em caso de emergência. Mas o ex-presidente precisa comprovar o motivo médico da saída em até 24h.