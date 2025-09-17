Festa da Paz chega à 3ª edição com shows, fé e solidariedade em Batatais
A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, divulga a programação oficial da 3ª edição da Festa da Paz. O evento será realizado nos dias 19 e 20 de setembro, no Centro de Eventos “Antônio Carlos Prado Baptista”, com entrada gratuita, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível.
Consolidada como uma das importantes celebrações de louvor e fé da região, a Festa da Paz, realizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o Conselho de Pastores de Batatais, contará com atrações locais e nacionais, reunindo igrejas, grupos musicais e a comunidade em dois dias de intensa programação. O espaço também terá praça de alimentação e parque infantil.
O destaque desta edição fica por conta do show do cantor Davi Sacer, reconhecido nacionalmente por sua trajetória na música cristã contemporânea, com sucessos que marcaram gerações e apresentações de grande força espiritual. O show de Davi Sacer acontecerá no sábado, dia 20, a partir das 19h.
Além da atração principal, o evento contará com a participação de diversos grupos locais que representam a diversidade e a união das igrejas evangélicas da cidade. Entre as atrações confirmadas estão os grupos Semeando Paz, Coral da Paz, Leão de Judá, Luz para os Povos, Teus Ministros, além de bandas e ministérios da Comunidade Metodista de Batatais, Adunt Prise e OBPC (O Brasil Para Cristo), com os cantores Rafael e Maiara. O encerramento da primeira noite terá apresentação do grupo de coreografia Semeando Paz.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
Sexta-feira, 19 de setembro
A partir das 20h
Grupo Semeando Paz
Coral da Paz
Comunidade Metodista de Batatais
Leão de Judá
Adunt Prise
Luz para os Povos
Teus Ministros
Paulo Paizinho e Banda
Rafael e Maiara (OBPC)
Encerramento com o grupo de coreografia Semeando Paz
Sábado, 20 de setembro
A partir das 19h
Grupo Semeando Paz
Coral da Paz
Show com Davi Sacer