Festa da Paz chega à 3ª edição com shows, fé e solidariedade em Batatais

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, divulga a programação oficial da 3ª edição da Festa da Paz. O evento será realizado nos dias 19 e 20 de setembro, no Centro de Eventos “Antônio Carlos Prado Baptista”, com entrada gratuita, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível.

Consolidada como uma das importantes celebrações de louvor e fé da região, a Festa da Paz, realizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o Conselho de Pastores de Batatais, contará com atrações locais e nacionais, reunindo igrejas, grupos musicais e a comunidade em dois dias de intensa programação. O espaço também terá praça de alimentação e parque infantil.

O destaque desta edição fica por conta do show do cantor Davi Sacer, reconhecido nacionalmente por sua trajetória na música cristã contemporânea, com sucessos que marcaram gerações e apresentações de grande força espiritual. O show de Davi Sacer acontecerá no sábado, dia 20, a partir das 19h.

Além da atração principal, o evento contará com a participação de diversos grupos locais que representam a diversidade e a união das igrejas evangélicas da cidade. Entre as atrações confirmadas estão os grupos Semeando Paz, Coral da Paz, Leão de Judá, Luz para os Povos, Teus Ministros, além de bandas e ministérios da Comunidade Metodista de Batatais, Adunt Prise e OBPC (O Brasil Para Cristo), com os cantores Rafael e Maiara. O encerramento da primeira noite terá apresentação do grupo de coreografia Semeando Paz.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira, 19 de setembro

A partir das 20h

Grupo Semeando Paz

Coral da Paz

Comunidade Metodista de Batatais

Leão de Judá

Adunt Prise

Luz para os Povos

Teus Ministros

Paulo Paizinho e Banda

Rafael e Maiara (OBPC)

Encerramento com o grupo de coreografia Semeando Paz

Sábado, 20 de setembro

A partir das 19h

Grupo Semeando Paz

Coral da Paz

Show com Davi Sacer