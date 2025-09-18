As alunas do Projeto de Ginástica Olímpica, desenvolvido no Centro de Treinamento da EMEB Célia Bueno Cavalcanti de Albuquerque, representaram Batatais no II Torneio de Categorias, realizado em Bauru (SP), no último domingo (14).

A competição reuniu equipes de oito municípios — Batatais, Araraquara, Bauru, Catanduva, Guarantã, Santa Adélia, Penápolis e Novo Horizonte — e destacou o talento das ginastas locais, que conquistaram três pódios sob a orientação do professor Marcelo de Souza: Campeã Juvenil por equipe, Vice-campeã Pré-Infantil por equipe e Campeã Infantil por equipe.

O desempenho das atletas confirma o crescimento e a consolidação do projeto, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, que atualmente atende mais de 100 crianças das escolas Célia Bueno e Anna Bonagura de Andrade, em atividades de contraturno escolar.

A Prefeitura de Batatais reforça seu compromisso em investir no esporte educacional, ampliando oportunidades de formação, disciplina e integração para crianças e jovens.