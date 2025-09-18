Ator de ‘Grey’s Anatomy’ e ‘As Panteras’ morre aos 46 anos em acidente nos EUA
O ator e fotógrafo Brad Everett Young (1979-2025) morreu aos 46 anos, vítima um acidente de carro na rodovia 134 Freeway, em Los Angeles. O artista tinha no currículo participações em série como ‘O Mundo é dos Jovens’, ‘Grey’s Anatomy’, ‘Barrados no Baile’, ‘Numbers’ e ‘Charmed’. Entre os filmes com Young no elenco estão ‘As Panteras’ (2000), ‘Jurassic Park III’ (2001), ‘Eu Te Amo, Cara’ (2009) e ‘O Artista’ (2011).
Young sempre conciliou seus trabalhos como ator como suas práticas como fotógrafo profissional. Segundo o site The Hollywood Reporter, ele morreu ontem (17 de setembro). O carro dirigido pelo artista foi atingido por um veículo em alta velocidade que estava na contramão. Ele chegou a ser resgatado com vida, mas não resistiu aos seus ferimentos e morreu logo após dar entrada em um hospital de Los Angeles.
A conta de Young no Instagram tem atualmente mais de 2,2 milhões de seguidores. As fotos dele protagonizadas por astros e estrelas de Hollywood foram publicadas em várias revistas e diversos sites internacionais. Entre seus clientes estavam publicações como The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Elle, Harper’s Bazaar, People e Variety.
O assessor de imprensa de Young compartilhou um comunicado lamentando a morte do amigo: “A paixão de Brad tanto pelas artes quanto pelas pessoas por trás delas era inigualável. Ele viveu sua missão de manter a criatividade viva, e seu legado continuará através das atividades da organização Dream Loud”. A organização fundada por Young fomentava a existência de programas de música e artes em escolas dos Estados Unidos.
Em entrevista concedida em 2015, Young contou ter se mudado para Los Angeles para trabalhar como médico, mas acabou indo para a atuação e depois começando sua carreira como fotógrafo.
Colega de elenco de Young na série ‘General Hospital’, o ator Parry Shan lamentou a morte do amigo: “Brad Everett Young foi uma das pessoas mais gentis e generosas que eu já conheci. Mas a característica que o fez realmente se destacar neste ramo, frequentemente cheio de cinismo, foi sua positividade indomável”.
O ator e fotógrafo Brad Everett Young (1979-2025) no evento de lançamento de Nove Corpos em um Necrotério Mexicano, em Los Angeles, em 20 de fevereiro de 2025 — Foto: Getty Images
Fonte: monet