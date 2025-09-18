O assessor de imprensa de Young compartilhou um comunicado lamentando a morte do amigo: “A paixão de Brad tanto pelas artes quanto pelas pessoas por trás delas era inigualável. Ele viveu sua missão de manter a criatividade viva, e seu legado continuará através das atividades da organização Dream Loud”. A organização fundada por Young fomentava a existência de programas de música e artes em escolas dos Estados Unidos.

Em entrevista concedida em 2015, Young contou ter se mudado para Los Angeles para trabalhar como médico, mas acabou indo para a atuação e depois começando sua carreira como fotógrafo.

Colega de elenco de Young na série ‘General Hospital’, o ator Parry Shan lamentou a morte do amigo: “Brad Everett Young foi uma das pessoas mais gentis e generosas que eu já conheci. Mas a característica que o fez realmente se destacar neste ramo, frequentemente cheio de cinismo, foi sua positividade indomável”.

O ator e fotógrafo Brad Everett Young (1979-2025) no evento de lançamento de Nove Corpos em um Necrotério Mexicano, em Los Angeles, em 20 de fevereiro de 2025 — Foto: Getty Images

