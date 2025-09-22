Escola Municipal de Batatais recebe Prêmio de Excelência Educacional do Governo de SP

A Escola Municipal “Professora Anna Bonagura de Andrade”, localizada no Jardim Elena, em Batatais, foi reconhecida com o Prêmio de Excelência Educacional, concedido pelo Governo do Estado de São Paulo, por ter atingido as metas do IEE (Índice de Excelência Educacional) no âmbito do programa Alfabetiza Juntos SP.

A cerimônia de entrega foi realizada no dia 18 de setembro e contou com a presença da dirigente regional de Ensino de Ribeirão Preto, Marcela Aleixo, que representou o Governo do Estado de São Paulo. O reconhecimento foi entregue ao prefeito Juninho Gaspar, ao secretário municipal de Educação Victor Hugo Junqueira e à equipe gestora da unidade escolar.

O prêmio é concedido com base nos resultados obtidos no Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), aplicado aos alunos dos 2º e 5º anos do Ensino Fundamental. O IEE considera a evolução das notas, a complexidade da unidade escolar e aspectos sociais, como o grau de vulnerabilidade dos estudantes.

Além da placa simbólica com o Selo Ouro, a escola será contemplada com um repasse de R$ 37 mil, que será destinado a melhorias estruturais e pedagógicas na unidade.