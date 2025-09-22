Ao mesmo tempo, o estudo também analisou a ocorrência de doenças crônicas entre a população e concluiu que obesidade, diabetes e hipertensão também cresceram entre homens e mulheres nesse período.

Deborah Malta, médica epidemiologista, professora do curso de Enfermagem da UFMG e coordenadora da pesquisa, explica que muitos fatores podem ter influenciado o resultado observado ao longo dos anos. Mas que o consumo de feijão é sim um ponto muito relevante a ser levado em consideração.

“A redução de um marcador de alimentação saudável como é o feijão, aliado à estabilidade do consumo de frutas e verduras, também observado na pesquisa, está altamente associado à obesidade e à hipertensão”, analisa a professora.

Ultraprocessados e as doenças crônicas

O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados é, na avaliação dos especialistas, um dos principais fatores responsáveis pelo crescimento das doenças crônicas observado no país – especialmente em um contexto em que esses produtos substituem a alimentação tradicional, rica em alimentos naturais e minimamente processados.

“A alta na ingestão de ultraprocessados – refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos, embutidos, por exemplo –, principalmente entre os jovens, tem sido associada a uma série de riscos para a saúde como obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, depressão e até alguns tipos de câncer”, destaca Durval.