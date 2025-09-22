Mãe e filho morrem após carro ser atingido por motorista alcoolizado no interior de SP; homem foi preso
Mãe e filho, de 47 e 27 anos, morreram após o carro em que eles estavam ser atingido na traseira por um outro veículo na Rodovia Maurílio Biagi, em Pontal (SP), na noite deste domingo (22). O motorista suspeito de provocar o acidente estava alcoolizado e foi preso em flagrante.
Segundo boletim de ocorrência, as vítimas são Josiani Aparecida Munerato Totti e Heitor Totti, que estavam como passageiros em uma Chevrolet Zafira. Com o impacto, o veículo capotou, e eles morreram na hora.
No carro, ainda estavam o motorista e outra passageira, identificados como Everaldo Fabrício Totti e Luma Noely dos Santos Murça, de 56 e 26 anos. Ambos sofreram ferimentos, foram socorridos e levados a um hospital em Pontal, mas não correm risco de morte.
Já o outro veículo, um Volkswagen Gol, era dirigido por Denivan Souza Ferraz, de 23 anos. Ele também ficou ferido e foi levado ao hospital. Lá, os policiais fizeram o teste do etilômetro, que deu positivo.
Denivan teve a prisão formalizada e ficou internado sob escolta.
A colisão ocasionou vazamento de combustível, e o Corpo de Bombeiros precisou jogar serragem na pista.
A Polícia Civil investiga o caso como homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor, qualificados pela embriaguez ao volante.
Mãe e filho morreram após carro ser atingido por motorista alcoolizado e capotar em Pontal, SP — Foto: Artesp
Fonte g1