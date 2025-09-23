Mais limpa, mais viva, mais nossa: atitudes que transformam Batatais
A Prefeitura de Batatais lançou a campanha “Batatais mais limpa, mais viva, mais nossa. Depende de todos nós!”, que tem como objetivo sensibilizar e engajar a população em práticas cotidianas que mantêm a cidade mais organizada, sustentável e saudável.
A iniciativa orienta sobre medidas simples que fazem diferença no dia a dia
- Descarte correto de resíduos: entulhos e materiais inservíveis (como móveis velhos, restos de poda, materiais de construção, entre outros) devem ser destinados à ATT (Área de Triagem e Transbordo).
- Combate à dengue: eliminar água parada e denunciar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.
- Calçadas e terrenos: manter os espaços limpos, sem desperdício de água e sem uso de queimadas.
- Lixo domiciliar: respeitar os dias e horários da coleta pública.
- Eletrônicos e baterias: realizar o descarte na Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal.
A Prefeitura ressalta que pequenas atitudes da população são essenciais para construir uma cidade mais limpa, organizada e saudável. Com a campanha, a Administração Municipal busca reforçar a ideia de que o cotidiano de cada cidadão influencia diretamente no bem-estar coletivo. O objetivo é promover uma Batatais cada vez mais sustentável, e esse compromisso só se concretiza com a participação de todos.
Para denúncias e informações, a população pode utilizar os canais oficiais do município:
Ouvidoria Municipal
Endereço: Rua Sete de Setembro, 214 – Centro
E-mail: [email protected]
Telefone: 0800-942-2999
WhatsApp: (16) 99998-5462
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h
Portal Fala BR: https://falabr.cgu.gov.br/web/home
ATT (Área de Triagem e Transbordo)
Endereço: Rua Otorino Ravagnani, 2.379 – Jardim Mariana (paralela à rodovia Candido Portinari)
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 11h
Combate à dengue
Denúncias: Ouvidoria (0800-942-2999 ou WhatsApp: 16 99998-5462)
Também disponível no Portal Fala BR: https://falabr.cgu.gov.br/web/home
Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal
Endereço: Rua Arthur Lopes de Oliveira, 567 – junto ao Almoxarifado Municipal
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h
Telefone: (16) 3761-0880
Com pequenas ações individuais, Batatais pode se tornar uma cidade cada vez mais saudável, acolhedora e sustentável para todos.