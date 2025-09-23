Mais limpa, mais viva, mais nossa: atitudes que transformam Batatais

A Prefeitura de Batatais lançou a campanha “Batatais mais limpa, mais viva, mais nossa. Depende de todos nós!”, que tem como objetivo sensibilizar e engajar a população em práticas cotidianas que mantêm a cidade mais organizada, sustentável e saudável.

A iniciativa orienta sobre medidas simples que fazem diferença no dia a dia

Descarte correto de resíduos: entulhos e materiais inservíveis (como móveis velhos, restos de poda, materiais de construção, entre outros) devem ser destinados à ATT (Área de Triagem e Transbordo).



Combate à dengue: eliminar água parada e denunciar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.



Calçadas e terrenos: manter os espaços limpos, sem desperdício de água e sem uso de queimadas.



Lixo domiciliar: respeitar os dias e horários da coleta pública.



Eletrônicos e baterias: realizar o descarte na Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal.



A Prefeitura ressalta que pequenas atitudes da população são essenciais para construir uma cidade mais limpa, organizada e saudável. Com a campanha, a Administração Municipal busca reforçar a ideia de que o cotidiano de cada cidadão influencia diretamente no bem-estar coletivo. O objetivo é promover uma Batatais cada vez mais sustentável, e esse compromisso só se concretiza com a participação de todos.

Para denúncias e informações, a população pode utilizar os canais oficiais do município:

Ouvidoria Municipal

Endereço: Rua Sete de Setembro, 214 – Centro

E-mail: [email protected]

Telefone: 0800-942-2999

WhatsApp: (16) 99998-5462

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Portal Fala BR: https://falabr.cgu.gov.br/web/home

ATT (Área de Triagem e Transbordo)

Endereço: Rua Otorino Ravagnani, 2.379 – Jardim Mariana (paralela à rodovia Candido Portinari)

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 11h

Combate à dengue

Denúncias: Ouvidoria (0800-942-2999 ou WhatsApp: 16 99998-5462)

Também disponível no Portal Fala BR: https://falabr.cgu.gov.br/web/home

Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal

Endereço: Rua Arthur Lopes de Oliveira, 567 – junto ao Almoxarifado Municipal

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h

Telefone: (16) 3761-0880

Com pequenas ações individuais, Batatais pode se tornar uma cidade cada vez mais saudável, acolhedora e sustentável para todos.