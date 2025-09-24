Porcos selvagens na pista forçaram arremetida de avião que caiu no Pantanal, dizem bombeiros
O avião de pequeno porte que caiu na noite de terça-feira (23) na Fazenda Barra Mansa, área turística na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, precisou arremeter após uma manada de queixadas — porcos-do-mato — invadir a pista. O Corpo de Bombeiros investiga a hipótese que precedeu a queda. O acidente matou quatro pessoas: o arquiteto chinês Kongjian Yu, os cineastas brasileiros Luiz Ferraz e Rubens Crispim Jr., e o piloto Marcelo Pereira de Barros.
Conforme relatado por trabalhadores da fazenda ao Corpo de Bombeiros, durante a manobra para evitar os animais, a aeronave perdeu altitude e caiu a cerca de 100 metros da cabeceira da pista. Os trabalhadores da fazenda viram a coluna de fumaça e usaram um trator e um caminhão-pipa para tentar conter o fogo. O avião explodiu ao atingir o solo, e os corpos foram carbonizados.
A operação de resgate durou cerca de nove horas e envolveu três militares e uma viatura. O acesso difícil e as condições do terreno dificultaram o trabalho das equipes.
A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), ligado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foi acionado para investigar o caso. Ainda não há informações sobre o que causou a queda.
A aeronave era um Cessna 175, fabricado em 1958, com matrícula PT-BAN. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o avião estava autorizado a voar apenas sob regras visuais e durante o dia.
O modelo Cessna 175 não possui instrumentos especiais para voar à noite ou em situações de mau tempo, exigindo que o piloto enxergue o trajeto com a ajuda do próprio horizonte e de pontos de referência no solo.
A aeronave tinha operação negada para táxi aéreo e estava registrada no nome do piloto Marcelo Pereira de Barros, que está entre os mortos na queda.
O monomotor possui quatro lugares, tem capacidade para levar até três passageiros, além do piloto, e o peso máximo de decolagem é de 1.066 kg
Historicamente, o Cessna 175 saiu de fábrica equipado com o motor Continental GO-300 com redução de engrenagens, algo considerado raro em aviões pequenos.
Kongjian Yu, arquiteto
O arquiteto paisagista e urbanista chinês Kongjian Yu, professor da Universidade de Pequim — Foto: Kongjian Yu/Turenscape/Agência Fapesp
O arquiteto chinês era também consultor do governo chinês. Projetou obras em mais de 70 cidades, que hoje são capazes de receber mais chuva do que caiu ano passado no Rio Grande do Sul.
Segundo a revista Fapesp, em seus premiados projetos em cidades chinesas, Yu adotou a natureza e a metodologia conhecida como soluções baseadas na natureza para absorver, limpar e usar as águas fluviais e pluviais – em vez de expulsá-las com pressa das áreas urbanas com canalizações.
Ele era graduado na Universidade Florestal de Beijing e doutor pela Universidade Harvard, nos Estados Unidos.
Avião cai e mata quatro pessoas em Aquidauana, no Pantanal de MS — Foto: Delegada
Fonte g1