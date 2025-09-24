Porcos selvagens na pista forçaram arremetida de avião que caiu no Pantanal, dizem bombeiros

O avião de pequeno porte que caiu na noite de terça-feira (23) na Fazenda Barra Mansa, área turística na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, precisou arremeter após uma manada de queixadas — porcos-do-mato — invadir a pista. O Corpo de Bombeiros investiga a hipótese que precedeu a queda. O acidente matou quatro pessoas: o arquiteto chinês Kongjian Yu, os cineastas brasileiros Luiz Ferraz e Rubens Crispim Jr., e o piloto Marcelo Pereira de Barros.

Conforme relatado por trabalhadores da fazenda ao Corpo de Bombeiros, durante a manobra para evitar os animais, a aeronave perdeu altitude e caiu a cerca de 100 metros da cabeceira da pista. Os trabalhadores da fazenda viram a coluna de fumaça e usaram um trator e um caminhão-pipa para tentar conter o fogo. O avião explodiu ao atingir o solo, e os corpos foram carbonizados.

A operação de resgate durou cerca de nove horas e envolveu três militares e uma viatura. O acesso difícil e as condições do terreno dificultaram o trabalho das equipes.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), ligado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foi acionado para investigar o caso. Ainda não há informações sobre o que causou a queda.