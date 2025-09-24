“Policiais militares estavam em patrulhamento, quando viram um veículo com as características de pertencentes ao homem foragido. Foi dada ordem de parada, mas o suspeito fugiu. Os PMs conseguiram se aproximar para a realizar a abordagem, quando viram o homem com uma arma de fogo. A PM interveio e o autor foi atingido, vindo a óbito no local. A arma de fogo e o veículo utilizados por ele foram apreendidos”.

Homem é baleado por policial do BAEP em Ribeirão Preto (SP) — Foto: Samuel Santos/CBN Ribeirão

Fonte: g1