Homem é morto após apontar arma a policiais do BAEP durante abordagem em Ribeirão Preto, SP, diz delegado
Um homem de 58 anos morreu após ser baleado por policiais militares do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) durante uma abordagem no bairro Heitor Rigon, em Ribeirão Preto (SP).
De acordo com informações da polícia, antes de ser atingido, Maurício Ferreira de Aquino tentou atirar nos agentes ainda de dentro do carro que dirigia. Ele estava sozinho.
Ainda de acordo com a polícia, Aquino respondia por 16 crimes, entre latrocínio, roubo e homicídio. Ele estava fora da cadeia, porque não retornou após a última saidinha. A polícia também informou que ele tinha rompido a tornozeleira eletrônica que usava.
Aquino reagiu a uma abordagem do BAEP por volta das 14h, na Rua Carlos Cesar Tonelo. De acordo com o delegado Claudinei Nicotari, que esteve no local, o suspeito sacou a arma e tentou atirar depois que viu a viatura do batalhão especial.
“Em princípio, a gente tem a informação de que a Polícia Militar foi abordar um veículo suspeito e que esse indivíduo, ao avistar a viatura, teria sacado de uma arma, tentado atirar nos policiais militares, os quais revidaram e atingindo a vítima, que faleceu no local”.
À CBN Ribeirão, o delegado informou que os policiais não perseguiam o veículo, mas sim que ele foi abordado em um ponto na Rua Carlos Cesar Tonelo, entre as ruas José Roberto Arantes de Almeida e Alexandre Vanuchi Leme.
“Em tese, foi um pareamento e uma reação imediata do condutor, que foi alvejado. Ainda no seu interior, ele teria sacado a arma para revidar contra os policiais militares a abordagem”.
A arma que estava no interior do carro, uma pistola 9mm, foi apreendida e passará por perícia.
Segundo o major Pablo Flora, do BAEP, as viaturas estavam em patrulhamento e tinha informações de um indivíduo que estava nas imediações do Heitor Rigon.
“Era um indivíduo de alta periculosidade, várias passagens criminais, somava 16 passagens, dentre elas, roubo, homicídio, porte ilegal de arma e latrocínio. Com as informações, foi feito o patrulhamento, deparamos com o veículo e durante a abordagem, o indivíduo sacou de uma arma e os policiais revidaram a injusta agressão”.
Ao g1, a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, posse ilegal de arma de fogo, localização e apreensão de veículo e objeto na Central de Polícia Judiciaria de Ribeirão Preto.
“Policiais militares estavam em patrulhamento, quando viram um veículo com as características de pertencentes ao homem foragido. Foi dada ordem de parada, mas o suspeito fugiu. Os PMs conseguiram se aproximar para a realizar a abordagem, quando viram o homem com uma arma de fogo. A PM interveio e o autor foi atingido, vindo a óbito no local. A arma de fogo e o veículo utilizados por ele foram apreendidos”.
