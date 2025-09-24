Homem é morto após apontar arma a policiais do BAEP durante abordagem em Ribeirão Preto, SP, diz delegado

Um homem de 58 anos morreu após ser baleado por policiais militares do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) durante uma abordagem no bairro Heitor Rigon, em Ribeirão Preto (SP).

De acordo com informações da polícia, antes de ser atingido, Maurício Ferreira de Aquino tentou atirar nos agentes ainda de dentro do carro que dirigia. Ele estava sozinho.

Ainda de acordo com a polícia, Aquino respondia por 16 crimes, entre latrocínio, roubo e homicídio. Ele estava fora da cadeia, porque não retornou após a última saidinha. A polícia também informou que ele tinha rompido a tornozeleira eletrônica que usava.

