Do PT ao PL: saiba quais senadores votaram para enterrar a PEC da Blindagem na CCJ

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado rejeitou, nesta quarta-feira (24), a chamada PEC da Blindagem. O texto ampliava prerrogativas de deputados e senadores, dando aos próprios parlamentares poder de autorizar ou barrar a abertura de processos contra membros do Congresso Nacional.

Após uma votação expressiva na Câmara — 353 votos a favor e 134 contrários — e pedidos de desculpas de deputados que apoiaram o projeto, a proposta foi barrada na CCJ por 26 a 0 – ou seja, unanimidade.

A expectativa é que o texto também seja votado – e rejeitado – no plenário do Senado ainda nesta quarta-feira (24). O resultado também foi influenciado pelas manifestações contra a PEC da Blindagem, registradas em todas as capitais brasileiras no último domingo (21).

Saiba quais senadores votaram para enterrar a PEC da Blindagem na CCJ:

  1. Eduardo Braga (MDB-AM)
  2. Renan Calheiros (MDB-AL)
  3. Jader Barbalho (MDB-)
  4. Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)
  5. Sérgio Moro (União-PR)
  6. Soraya Thronicke (Podemos-MS)
  7. Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)
  8. Alessandro Vieira (MDB-SE)
  9. Carlos Portinho (PL-RJ)
  10. Eduardo Girão (Novo-CE)
  11. Rogério Marinho (PL-RN)
  12. Jorge Seif (PL-SC)
  13. Magno Malta (PL-ES)
  14. Esperidião Amin (PP-SC)
  15. Laércio Oliveira (PP-SE)
  16. Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
  17. Omar Aziz (PSD-AM)
  18. Eliziane Gama (PSD-MA)
  19. Jorge Kajuru (PSB-GO)
  20. Zenaide Maia (PSD-RN)
  21. Rodrigo Pacheco (PSD-MG)
  22. Angelo Coronel (PSD-BA)
  23. Rogério Carvalho (PT-SE)
  24. Fabiano Contarato (PT-ES)
  25. Augusta Brito (PT-CE)
  26. Randolfe Rodrigues (PT-AP)

Fonte: CBN

 

