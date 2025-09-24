Do PT ao PL: saiba quais senadores votaram para enterrar a PEC da Blindagem na CCJ
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado rejeitou, nesta quarta-feira (24), a chamada PEC da Blindagem. O texto ampliava prerrogativas de deputados e senadores, dando aos próprios parlamentares poder de autorizar ou barrar a abertura de processos contra membros do Congresso Nacional.
Após uma votação expressiva na Câmara — 353 votos a favor e 134 contrários — e pedidos de desculpas de deputados que apoiaram o projeto, a proposta foi barrada na CCJ por 26 a 0 – ou seja, unanimidade.
A expectativa é que o texto também seja votado – e rejeitado – no plenário do Senado ainda nesta quarta-feira (24). O resultado também foi influenciado pelas manifestações contra a PEC da Blindagem, registradas em todas as capitais brasileiras no último domingo (21).
Saiba quais senadores votaram para enterrar a PEC da Blindagem na CCJ:
- Eduardo Braga (MDB-AM)
- Renan Calheiros (MDB-AL)
- Jader Barbalho (MDB-)
- Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)
- Sérgio Moro (União-PR)
- Soraya Thronicke (Podemos-MS)
- Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)
- Alessandro Vieira (MDB-SE)
- Carlos Portinho (PL-RJ)
- Eduardo Girão (Novo-CE)
- Rogério Marinho (PL-RN)
- Jorge Seif (PL-SC)
- Magno Malta (PL-ES)
- Esperidião Amin (PP-SC)
- Laércio Oliveira (PP-SE)
- Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
- Omar Aziz (PSD-AM)
- Eliziane Gama (PSD-MA)
- Jorge Kajuru (PSB-GO)
- Zenaide Maia (PSD-RN)
- Rodrigo Pacheco (PSD-MG)
- Angelo Coronel (PSD-BA)
- Rogério Carvalho (PT-SE)
- Fabiano Contarato (PT-ES)
- Augusta Brito (PT-CE)
- Randolfe Rodrigues (PT-AP)
Fonte: CBN