Após uma votação expressiva na Câmara — 353 votos a favor e 134 contrários — e pedidos de desculpas de deputados que apoiaram o projeto, a proposta foi barrada na CCJ por 26 a 0 – ou seja, unanimidade.

A expectativa é que o texto também seja votado – e rejeitado – no plenário do Senado ainda nesta quarta-feira (24). O resultado também foi influenciado pelas manifestações contra a PEC da Blindagem, registradas em todas as capitais brasileiras no último domingo (21).

Saiba quais senadores votaram para enterrar a PEC da Blindagem na CCJ: