Prefeitura de Batatais e CDHU realizam plantão de atendimento com unidade móvel entre os dias 1º e 04 de outubro

A Prefeitura de Batatais e a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) promovem entre os dias 1º e 4 de outubro um plantão especial de atendimento habitacional com a presença da unidade itinerante CDHU Móvel.

A ação tem como objetivo facilitar o acesso da população a serviços essenciais relacionados à habitação.

A unidade ficará instalada no Terminal Rodoviário Roberto Pimenta Marques, localizado na praça Doutor José Junqueira Arantes, s/n – Centro. O horário de funcionamento será das 9h às 17h (quarta a sexta-feira) e das 9h às 15h no sábado (04/10).

O CDHU Móvel é uma iniciativa que percorre diversas cidades do Estado de São Paulo, promovendo um atendimento próximo, ágil e acessível, com foco na cidadania e na resolução de pendências contratuais e financeiras.

Serviços disponíveis aos mutuáriosDurante os quatro dias de atendimento, os moradores poderão acessar diversos serviços, como:

• Regularização financeira: emissão de boletos, acordos de dívidas, quitação com FGTS, revisão de prestação, entre outros;

• Regularização contratual: transferência de titularidade e conversão de contrato.

Para mais comodidade, os atendimentos podem ser agendados previamente pelos canais oficiais da CDHU:

• Central de Atendimento: Alô CDHU – 0800 000 2348 (ligação gratuita)

Alerta contra fraudesA CDHU reforça que não realiza cobranças por PIX, transferências ou depósitos bancários. Com a presença da unidade móvel, aumentam os riscos de tentativas de golpe por meio de mensagens ou boletos falsos.

A orientação é que os mutuários confiram sempre a procedência dos boletos e denunciem qualquer atividade suspeita através dos canais oficiais da Companhia.

A Prefeitura de Batatais convida todos os mutuários a aproveitarem a oportunidade para colocar seus contratos em dia e esclarecer dúvidas diretamente com os atendentes da CDHU.