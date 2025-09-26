Batatais promove o 4º Seminário em Saúde do Trabalhador com foco em Saúde Mental e o Trabalho

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde) e do Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador), realiza no próximo dia 30 de setembro, terça-feira, o 4º Seminário em Saúde do Trabalhador, com o tema: “Saúde Mental e o Trabalho”.

O evento acontecerá das 8h às 12h, no Salão Nobre do Claretiano Centro Universitário, e é voltado a profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social, recursos humanos, estudantes e demais interessados no tema.

Este ano, o seminário traz uma abordagem profunda e atual sobre os impactos da saúde mental no ambiente de trabalho, reunindo palestrantes especialistas que compartilharão conhecimentos e reflexões sobre o cuidado emocional em tempos digitais e a busca por significado na rotina profissional.

PALESTRAS

– Dra. Camila Maria Severi Martins-Monteverde

Tema: “O cuidado da Saúde Mental no Trabalho: A busca de um novo significado”

– Marília Gachet Alves

Tema: “Saúde mental na era digital”

EXPRESSO DO RISO

O seminário terá um encerramento especial com a apresentação do Expresso do Riso, trazendo a palestra-show “A importância do riso no dia a dia”, reforçando a saúde emocional como pilar essencial do bem-estar no trabalho e na vida.

INSCRIÇÕES