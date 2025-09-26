Gratuito e aberto à população, o evento é organizado pelo Coletivo Cultural Filosofitas em parceria com a Administração Municipal, e propõe transformar a praça Dom Bosco em um espaço dinâmico de convivência artística, reunindo mais de 20 atrações culturais e oficinas interativas.

A iniciativa também será marcada por um momento simbólico: a nomeação oficial do Teatro de Arena da praça como “Teatro de Arena Atriz Mônica Aparecida Vilani da Silva”, em homenagem à artista batataense que deixou importante legado à cultura local.

Programação Cultural Diversificada

A abertura contará com apresentação da tradicional Orquestra de Violeiros de Batatais, valorizando as raízes da música regional. Ao longo do dia, o público poderá acompanhar apresentações do Grupo Evoé, do Grupo de Dança de Batatais e de coreógrafos independentes da cidade.

A música se fará presente em diferentes estilos: do Choro, gênero essencial da música brasileira, ao Hip-Hop, que terá espaço na “Hora do Hip-Hop” com batalhas de rima, breaking, Rap autoral e grafite. Também haverá apresentações da Bateria de Samba de Carnaval, além da energia do reggae autoral da banda Vindos da Mata.

O teatro também terá lugar de destaque, com encenações do Grupo Athos, Grupo Ação! e intervenções itinerantes do Grupo Plenitude, cujos personagens “Laço” (Ariel Saostt) e “Fita” (Alice Siena) circularão entre o público com performances interativas. A programação contempla ainda uma roda de capoeira e uma mostra de artes visuais, com exposições de pintura, escultura, arte conceitual e pintura ao vivo.

Oficinas, Interação e Ações Solidárias

Além das atrações culturais, o Encontro oferecerá diversas oficinas gratuitas voltadas à arte, bem-estar e sustentabilidade, tais como:

– Slow Food – promoção da alimentação consciente e valorização da gastronomia local;

– Cultura na Xícara – rodas de conversa mediadas pelo café e troca de experiências;

– Construção de Casinhas de Madeira – atividade prática com foco terapêutico e manual;

– Assemblagem e Bem-Estar – criação de objetos sustentáveis aliada ao autocuidado.

O público também poderá visitar a Feira de Artesanato, explorar opções gastronômicas disponíveis no local e participar do Microfone Aberto, espaço dedicado à livre expressão artística.

A entrada é gratuita. Contudo, os organizadores convidam os participantes a contribuírem, de forma voluntária, com a doação de alimentos não perecíveis, roupas ou brinquedos, fortalecendo o caráter solidário do encontro.