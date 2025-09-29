Prefeitura reinaugura Bosque Municipal revitalizado em 11/10 com atrações para todas as idades

A Prefeitura da Estância Turística de Batatais convida toda a população para a inauguração oficial das obras de reforma e requalificação do Bosque Municipal “Dr. Alberto Gaspar Gomes”, que será realizada no dia 11 de outubro, sábado, a partir das 8h, na avenida Francisco Faggioni.

Importante cartão-postal da cidade e um dos principais espaços de convivência e lazer da população, o Bosque passou por uma ampla transformação com investimentos do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) e recursos próprios da Prefeitura.

Entre as melhorias realizadas, o Bosque agora conta com infraestrutura totalmente acessível, incluindo novas calçadas, iluminação, sanitários adaptados, espaços de lazer como playground, pista de caminhada asfaltada, academias ao ar livre, quiosques, lanchonete, Pet Parque, entre outros equipamentos voltados ao bem-estar e à convivência familiar.

A cerimônia de entrega contará com o descerramento de placas comemorativas e inauguração de um busto em homenagem ao patrono do Bosque, agendados para as 10h.

Para celebrar esse momento especial, está sendo preparada uma programação diversificada, organizada pelas secretarias municipais, com apresentações musicais e culturais, além de atividades esportivas, de saúde, bem-estar e ações voltadas à comunidade.

Toda a população está convidada a participar desta manhã festiva, que marca mais um passo no fortalecimento do turismo e na promoção da qualidade de vida em Batatais.