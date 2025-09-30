A Prefeitura da Estância Turística de Batatais manifesta, com imenso pesar e profunda consternação, o falecimento de Ricardo Mele, aos 79 anos, ocorrido na manhã desta terça-feira, 30 de setembro de 2025, em sua residência, no bairro São Luís.

Natural de Ribeirão Preto, nascido em 1º de abril de 1946, Dr. Ricardo Mele construiu uma trajetória marcada pela dedicação à medicina, à vida pública e, sobretudo, ao povo batataense. Exímio anestesiologista, exerceu sua profissão com humanidade, competência e ética, deixando uma marca indelével nos corredores da Santa Casa de Batatais – Hospital Major Antônio Cândido, onde atuou por 35 anos, sendo, por 15 deles, o único anestesista da cidade. Também foi médico anestesiologista no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto por 30 anos, sempre pautado pelo compromisso com a vida e o cuidado ao próximo.

Sua contribuição à medicina também se estendeu à gestão e inovação: foi presidente da Unimed Batatais por 8 anos e, posteriormente, atuou por mais 4 anos como superintendente da instituição. Esteve à frente do Hemocentro de Batatais como médico chefe por dois anos e foi um dos médicos fundadores da Abramet (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego), consolidando sua relevância no cenário médico regional e nacional.

Homem público de convicções firmes e diálogo respeitoso, foi vereador por cinco mandatos, exercendo com responsabilidade e visão o cargo de Presidente da Câmara Municipal nos anos de 1993 e 1994, sendo sempre reconhecido pela comunidade como voz ativa, coerente e comprometida com o bem coletivo. Participou ativamente do Poder Constituinte Municipal nos anos de 1989 e 1990, colaborando na elaboração da Lei Orgânica do Município de Batatais — marco fundamental para a consolidação da democracia local.

Teve atuação destacada também na área social, sendo um dos fundadores da Abadef (Associação Batataense dos Deficientes Físicos), instituição que oferece apoio e dignidade a pessoas com deficiência. Lutou ativamente para que Batatais fosse reconhecida oficialmente como Estância Turística, sendo um dos responsáveis por essa importante conquista, que trouxe desenvolvimento e visibilidade ao município.

Além de sua relevância como médico e parlamentar, Dr. Ricardo foi pai, esposo, avô, amigo. Deixa a esposa Rita Balieiro Mele, os filhos Christiano, Gabriela e Ricardo Mele Filho, atual vice-prefeito da Estância Turística de Batatais – função que exerce com orgulho, acompanhado sempre do apoio e admiração do pai. Deixa ainda os netos Marina, Ricardo, Rafael, Rodrigo, Ana Clara e Isabela, com quem compartilhou sabedoria, amor e exemplo.

A Prefeitura reconhece, neste momento de dor, a grandeza de sua trajetória e o legado deixado a todos os batataenses.

Em respeito à sua história e aos relevantes serviços prestados ao município, fica decretado Luto Oficial de três dias, com o hasteamento do pavilhão nacional a meio mastro em todas as repartições públicas do município, como sinal de respeito, reverência e homenagem a um dos grandes nomes da vida pública de Batatais.

Mais informações sobre local e horário do velório serão divulgadas assim que definidas.

Que a memória do Dr. Ricardo Mele siga viva nas ações de bem, na política feita com honestidade e nas mãos que cuidam da vida. À família enlutada, nossas mais sinceras condolências.