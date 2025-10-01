De acordo com o Banco Central (BC), a nova ferramenta permitirá contestar fraudes, golpes ou cobranças indevidas de forma rápida e acessível, sem precisar ligar para o banco e esperar ser atendido. “O principal objetivo do autoatendimento é garantir agilidade na contestação”, explicou.

“Esse será o canal por meio do qual o usuário deve solicitar a devolução dos valores extraídos por meio de fraude. O autoatendimento do MED [mecanismo de devolução] dará mais agilidade e velocidade ao processo de contestação de transações fraudulentas, o que aumenta a chance de ainda haver recursos na conta do fraudador para viabilizar a devolução para a vítima”, acrescentou a autoridade monetária.

O BC explicou que o chamado “botão de contestação” não se aplica a casos de desacordos comerciais, arrependimento e erros no envio do PIX (como digitação errada de chave) ou que envolvam terceiros de boa-fé, por exemplo. Ele é específico para fraude, golpe e coerção.

Segundo o Banco Central, o mecanismo vai funcionar da seguinte forma:

O cliente reporta que há uma transação suspeita (como golpes, coerção ou acesso fraudulento, por exemplo); O banco envia uma notificação às instituições financeiras envolvidas; O saldo é bloqueado imediatamente na conta recebedora; As instituições financeiras analisam o caso posteriormente.