Com Lei Municipal e nova CBO, Batatais celebra avanços no Dia da Pessoa Trancista

A Prefeitura de Batatais celebra, nesta quarta-feira, 1º de outubro, o Dia Municipal da Pessoa Trancista, uma data que vai muito além da estética: trata-se do reconhecimento da história, da identidade, da resistência e do protagonismo de mulheres que, por meio da arte de trançar, constroem sustento, autoestima e cultura.

A data, incluída no Calendário Oficial de Eventos do Município por meio de lei municipal, simboliza o compromisso da cidade com a valorização das raízes afro-brasileiras, do empreendedorismo feminino e da diversidade.

Este ano, a Prefeitura, por meio das secretarias de Políticas para Mulheres, Direitos Humanos, Igualdade e Diversidade e de Desenvolvimento Econômico e Inovação, promove dois encontros especiais com trancistas: nos dias 1º e 8 de outubro, ambos às 19h, no Espaço Cultural Legislativo e no Centro Cultural Sérgio Laurato, respectivamente.

Os eventos contarão com workshops, coffee-breaks e rodas de conversa, reunindo trancistas cadastradas no município e convidados, para troca de experiências e fortalecimento de vínculos.

“Celebrar esta data é reafirmar nosso compromisso coletivo com a justiça, a igualdade e os direitos humanos. Não se trata apenas de reconhecer o passado, mas de construir, no presente, políticas e ações que garantam um futuro onde todas e todos possam viver com dignidade”, disse Maraísa Simão, coordenadora do Departamento de Políticas de Igualdade da Secretaria de Políticas para Mulheres, Direitos Humanos, Igualdade e Diversidade.

Além das ações locais, a celebração deste ano ganha um significado ainda mais especial diante de um avanço nacional importante: a recente criação da CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) para trancistas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Com o código 5161-65, o ofício das trancistas agora é oficialmente reconhecido como profissão no Brasil.

Desta forma, as trancistas podem, inclusive, se formalizar como MEI (Microempreendedoras Individuais) e ter acesso a direitos e benefícios garantidos por lei.