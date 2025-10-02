Em entrevista à Quem, a médica endocrinologista Fernanda Parra explicou que tratamento com etanol pode soar estranho para quem não é da área médica, mas ele é uma das principais condutas em casos de intoxicação por metanol. “Isso acontece porque o metanol, quando ingerido, é metabolizado no fígado e se transforma em substâncias extremamente tóxicas, como o formaldeído e o ácido fórmico, que causam graves danos ao sistema nervoso, à visão e podem levar à morte”, explica a especialista.