Batatais Folia 2026: inscrições abertas para a escolha da Corte do Carnaval

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, anuncia a abertura das inscrições para o Concurso da Corte Momesca do Batatais Folia 2026, que vai escolher o Rei Momo, a Rainha e as Princesas do Carnaval mais importante do interior de São Paulo.

A decisão foi oficializada após reunião com os presidentes das escolas de samba Castelo, Unidos da Liberdade, Acadêmicos do Samba e Unidos do Morro, agremiações que já confirmaram presença nos desfiles do próximo ano.

Inscrições até 24 de outubro

Os interessados devem se inscrever presencialmente até o dia 24 de outubro, na sede da Secretaria de Cultura e Turismo, localizada na praça Cônego Joaquim Alves, 147, no Centro, das 9h às 16h. As inscrições são gratuitas.

Para participar, é necessário ter 18 anos completos, ser brasileiro e residente em Batatais, além de representar uma escola de samba ou bloco carnavalesco da cidade — mesmo que a agremiação não vá desfilar em 2026.

Os candidatos devem apresentar cópias e originais do RG, CPF e comprovante de residência (originais e cópias), além de preencher a ficha de inscrição e assinar o termo de adesão ao regulamento.

Concurso acontece em novembro

A escolha da nova Corte acontecerá no dia 14 de novembro de 2025, a partir das 21h, no Clube de Campo da ABR Operária.

Os candidatos a Rei Momo deverão se apresentar com traje tradicional (calça branca, sapato social e camisa floral). Já as candidatas a Rainha e Princesas passarão por três desfiles: traje esporte fino, traje de banho e traje carnavalesco.

A avaliação será realizada por uma comissão julgadora composta por produtores culturais, jornalistas e personalidades ligadas ao samba. Serão analisados quesitos como simpatia, samba no pé, desenvoltura e beleza plástica.

Após a coroação, os membros da Corte Momesca terão uma agenda oficial, representando o Carnaval em visitas, entrevistas, ensaios, eventos e nos desfiles oficiais de 2026.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone da Secretaria de Cultura e Turismo: (16) 3661-0272.

Carnaval 2026 já tem escolas confirmadas

Além do concurso da Corte, o Carnaval Batatais Folia 2026 já tem presença confirmada das quatro tradicionais escolas de samba da cidade: Castelo, Unidos da Liberdade, Acadêmicos do Samba e Unidos do Morro.

Todas as agremiações apresentaram a documentação exigida e assinaram os termos de colaboração com a Prefeitura, após participação no processo de chamamento público realizado este ano.