Batatais recebe Master Class sobre turismo e inovação com especialista

O Comtur (Conselho Municipal de Turismo) e a Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com o apoio do Claretiano – Centro Universitário, promovem no dia 11 de novembro, uma terça-feira, às 19h30, a 1ª Master Class sobre “Turismo em constante evolução”, no Salão Nobre do Claretiano.

O evento, gratuito e aberto ao público, tem como objetivo fomentar o desenvolvimento do setor turístico local e regional, promovendo a troca de experiências, a capacitação e o fortalecimento do chamado trade turístico.

Destaque especial da noite será a palestra da especialista Jaqueline Franco, diretora executiva da Rede dos Sonhos, presidente do Comtur de Socorro (gestão 2024-2025) e vice-presidente da Aatur (Associação de Turismo da Estância de Socorro). Com mais de 13 anos de atuação no setor, Jaqueline é reconhecida nacionalmente por sua liderança em projetos voltados ao turismo sustentável, acessível e colaborativo.

Na ocasião, ela apresentará o tema “Socorro – Um case de sucesso”, abordando como a união entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil transformou o município de Socorro em uma referência nacional em turismo de natureza, inclusão e inovação.

A Master Class é voltada a profissionais do setor, empreendedores, estudantes, representantes do poder público e todos os interessados em construir um futuro promissor para o turismo regional.

Garanta sua participação! A inscrição antecipada é essencial para o melhor planejamento do evento.