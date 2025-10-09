Theresa Walcacer, jornalista pioneira de telejornais da Globo, morre no Rio
A jornalista Theresa Walcacer, uma das pioneiras dos principais telejornais e programas jornalísticos da TV Globo, morreu em casa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (9), aos 81 anos.
Theresa sofria de problemas cardíacos crônicos, mas a causa da morte não foi divulgada.
Durante décadas de carreira, ela trabalhou em alguns dos programas mais importantes da emissora, como o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, o Jornal da Globo, o Globo Repórter, além da GloboNews.
Trajetória
Maria Theresa Tostes Walcacer nasceu em Manhumirim, em Minas Gerais, em 1944. Iniciou o curso de Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e depois se transferiu para a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Em depoimento ao projeto Memória Globo, Theresa resumiu sua visão sobre o ofício:
“O papel do jornalismo é esclarecer e traduzir os fatos com as ferramentas que a gente tem de texto e imagem. É apurar e dar a informação com a maior clareza possível”, afirmou.
Em 1971, ela foi contratada pela TV Globo como pesquisadora.
Além da TV Globo, ela trabalhou na Revista Pais & Filhos, Geográfica Universal, no Jornal do Brasil, na Funarte e na TV Manchete.
Theresa também foi gerente da Fundação Roberto Marinho, diretora-geral do programa Globo Ciência e no programa Papo com Armando Nogueira, do canal SporTV.
Na GloboNews, ela foi editora do Starte, programa de cultura do canal, até o ano de 2013.
Theresa deixa 2 filhos e 5 netos.
A jornalista Theresa Walcacer — Foto: Renato Velasco/Memória Globo
Fonte: g1