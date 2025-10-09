Batatais promove ações do Outubro Rosa com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), está mobilizada na campanha Outubro Rosa — um movimento internacional voltado à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Durante todo o mês de outubro, a Semusa intensifica as ações de cuidado com a saúde geral da mulher, reforçando a necessidade de realizar exames preventivos, manter hábitos saudáveis e estar atenta a qualquer alteração no corpo. Uma das principais iniciativas é a oferta de exame citopatológico (Papanicolau) em horários estendidos e orientações sobre mamografias de rastreamento, exame essencial para a detecção precoce da doença.

Neste ano, o Ministério da Saúde ampliou o acesso à mamografia pelo SUS para mulheres a partir dos 40 anos, mesmo que não apresentem sinais ou sintomas da doença. A medida considera que essa faixa etária concentra cerca de 23% dos casos de câncer de mama. Também houve a ampliação da faixa etária para o rastreamento ativo: agora, mulheres de até 74 anos devem realizar o exame preventivo a cada dois anos — anteriormente, o limite era de 69 anos.

A secretária municipal de Saúde, Bruna Toneti, destaca a importância do cuidado contínuo e do acesso facilitado ao atendimento médico. “Estamos prontos para acolher todas as mulheres, independentemente da idade. Qualquer sinal ou alteração nas mamas deve ser avaliado o quanto antes”, reforçou.

Como parte das ações do Outubro Rosa, diversas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) têm horário estendido para coleta do exame citopatológico (Papanicolau), das 16h às 20h, com orientação nas salas de espera para esclarecer dúvidas e reforçar a importância dos exames preventivos. Confira a programação:

Coleta de Citopatológico com horário estendido (16h às 20h) e palestras educativas:

08/10 (terça-feira): UBS PSF 1, Vila Lopes e Vila Cruzeiro

09/10 (quarta-feira): UBS São Carlos

14/10 (segunda-feira): UBS Vila Lídia, UBS Alvorada e Centro de Saúde

21/10 (segunda-feira): UBS Altino Arantes

30/10 (quarta-feira): UBS CSE

A UBS do São Carlos recebe palestras educativas na sala de espera também nos dias 17 e 23 de outubro, no período da tarde.

REALIZE SEUS EXAMES

Procure a UBS mais próxima de sua casa e faça seu acompanhamento médico regularmente.

Participe das atividades e palestras promovidas em sua unidade.

Adote hábitos saudáveis, pratique atividades físicas e mantenha uma alimentação equilibrada.