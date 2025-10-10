Secretaria Municipal de Assistência Social realiza ação especial pelo Dia das Crianças

Em comemoração ao Dia das Crianças, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Batatais promove no próximo dia 17, sexta-feira, a ação “BrincaCRAS – Dia de Alegria e Diversão”, com uma programação voltada ao público referenciado dos Cras (Centros de Referência da Assistência Social) do município.

A atividade acontece das 8h às 13h, simultaneamente nas unidades do Cras Vila Lídia, Cras Santa Luiza e Cras Vila Cruzeiro. A ação busca celebrar a infância com momentos de lazer, diversão e confraternização para as crianças atendidas nas respectivas regiões.

Com direito a pipoca, algodão doce e muita energia positiva, a iniciativa tem como objetivo proporcionar um dia inesquecível para os pequenos, reforçando os laços comunitários e a importância do brincar no desenvolvimento infantil.

“O BrincaCRAS é muito mais do que um dia de lazer — é uma oportunidade de fortalecer os vínculos familiares, comunitários e a relação da população com os Cras.

“Venha celebrar a infância com muita alegria e amor!” – este é o convite da Secretaria para todas as famílias atendidas pelas unidades.